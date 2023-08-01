西貢鯨魚｜「52赫茲」被譽為世上最孤獨鯨魚　呼叫廿年找不到同伴

西貢鯨魚現身香港僅約半個月，最終魂斷牛尾海。鯨魚死亡的消息傳出後，不少網民都慨嘆鯨魚難得於本港水域出現，最終卻落得如此下場，事件亦反映出對於野生動物的對待並不適當，亦令鯨魚相關的歌曲及相關話題成為網民的焦點。小編今日就為大家介紹紀錄片《The Loneliest Whale: The Search for 52》，讓大家好好了解鯨魚這種海洋動物，當中亦有一個傷感的故事。

西貢鯨魚現身香港僅約半個月，最終魂斷牛尾海。（讀者提供照片）

鯨魚與人類一樣都是群體動物，可是在北太平洋，卻有一隻鯨魚被譽為世界上最孤獨的鯨魚—「52赫茲鯨魚」。紀錄片《The Loneliest Whale: The Search for 52》就講述52赫茲鯨魚的故事，同時亦指出人類捕鯨的惡行及對於海洋生態帶來的嚴重影響。

紀錄片《The Loneliest Whale: The Search for 52》就講述52赫茲鯨魚的故事。（IMDb圖片）

孤獨而美麗的鯨歌竟被忽略？

一般鯨魚靠發出鳴叫聲與同伴溝通及通知自己的位置，而人類就稱之為「鯨歌」。藍鯨的鯨歌頻率為10-39赫茲，長鬚鯨則是20赫茲，不過紀錄片中的孤獨主角的歌聲卻是52赫茲，令同伴聽不到牠的鯨歌，就算聽得到亦理解不到其意圖，甚至不知道牠的位置，亦無法做出任何回應，因此牠只能獨自在大海中獨自呼叫二十多年。直至1989年，美國海軍聲納系統探測到這種不尋常的叫聲，才得知牠的存在。

錄片中的孤獨主角的歌聲卻是52赫茲，令同伴聽不到牠的鯨歌，就算聽得到亦理解不到其意圖，甚至不知道牠的位置。（紀錄片畫面）

20多年從沒停止呼叫

「52赫茲鯨魚」經過媒體的報道後成為海洋界的明星，亦吸引到美國製片人 Josh Zeman 為其發動眾籌拍攝紀錄片，而一向是環保分子的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio） 更資助了五萬美元。經過多年籌備拍攝，團隊採用科學技術，追蹤「52赫茲鯨魚」，在探討人類各種行為對海洋造成影響的同時，發現牠以52赫茲的頻率，3-10秒的聲音重複為一組，不停重複唱著鯨歌，有科學家曾經紀錄牠在一日內呼叫了22小時。

片中亦有探討人類捕鯨的惡行及對於海洋生態帶來的嚴重影響。（紀錄片畫面）

紀錄片花了十幾年尋找「52赫茲鯨魚」。（紀錄片畫面）

神秘真身至今冇人見過

人類所使用聲納探測器只能夠接收到牠的鯨歌，聲音來源每天都會遊走超過47公里，更不會作長時間停留，至今仍沒有人見過「52赫茲鯨魚」的真身，但每年都會探測到牠與別不同的鯨歌。呼叫了20多年，牠的聲音最後一次被記錄到是在2004年，有人認為牠已離世，亦有人認為牠終於找到同伴。

藍鯨的鯨歌頻率為10-39赫茲，長鬚鯨則是20赫茲，不過紀錄片中的孤獨主角的歌聲卻是52赫茲。（紀錄片畫面）

「52赫茲」只是鯨魚的方言？

不過有趣的是，2010年有科學家記錄到類似「52赫茲鯨魚」的鯨歌，但發出高頻鯨歌的竟然是多隻鯨魚，這代表「52赫茲鯨魚」很可能是來自某種鯨魚群體，只是偶然獨游才被人類發現。另外，科學家指出很多生活在不同海域的鯨魚都會建立出特定方言，加上海洋亦有不少混種鯨魚，才令「52赫茲鯨魚」有著這麼特別而神秘的鯨歌。

至今還沒有人看到「52赫茲鯨魚」的真身。（紀錄片畫面）

原來寂寞的是人類

其實「52赫茲鯨魚」並沒有我們想象中那麼孤獨，只是人類將寂寞及不被理解的情感投放到牠的身上。「52赫茲鯨魚」的故事感動不少網民，亦成為了歌手創作的靈感，台灣文青女神陳綺貞及香港樂隊KOLOR亦推出過歌曲《52赫茲》。另外，鄭秀文及BTS亦分別透過歌曲《如何忍眼淚》和《Whalien 52》來講述鯨魚的故事。