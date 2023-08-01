Loki｜第二季預告曝光10月6日回歸　關繼威驚喜登場為重要角色？

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的Marvel美劇《洛基》（Loki）終於公開了第二季的前導預告，更宣布即將於10月6日回歸。除了有奧雲威爾遜（Owen Wilson）之外，憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡最佳男配角的關繼威亦驚喜登場！

第二季即將於10月6日回歸。（IG圖片）

《洛基》背景設定在電影《復仇者聯盟4：終局之戰》，主要講述於另一時空拿走空間寶石（Space Stone）的洛基作為一名惡作劇之神和變形者，現身在人類歷史中的多個時期，影響著重大歷史事件。

奧雲威爾遜（Owen Wilson）飾演Morbius。（預告畫面）

關繼威亦驚喜現身，但暫時還未知道他的戲份有多重。（預告畫面）

在首季大結局，洛基和來自另一個宇宙的女版洛基Sylvie來到了時間的盡頭「虛空」（The Void），遇見了Jonathan Majors飾演的「殘存者」（He Who Remains）。然而，他的身分可不僅是「殘存者」如此簡單而已，因為他曾說過：「人們曾為我取過許多名字，統治者、征服者、殘存者。」

Jonathan Majors飾演He Who Remains。（預告畫面）

在第二季預告中，可以看到洛基和Morbius（奧雲威爾遜飾）正設法解決洛基出現的時間溜脫現象，但始終還未找到方法，於是兩人在多個時空中不停轉換的洛基得擔下重任拯救世界。另外，關繼威亦驚喜現身，但暫時還未知道他的戲份有多重。