《極悍巨鯊 2深溝》劇情+角色介紹　兩大史前巨獸激戰巨齒鯊

電影《極悍巨鯊 2：深溝》（MEG 2: THE TRENCH），本周強勢回歸，5年前第一集叫好叫座，男主角積遜史達頓（Jason Statham）一夫當關，全球票房收入超過 5.3 億美元（約41港元）。來到第二集，有埋《戰狼》動作巨星吳京加盟，與多隻巨鯊世紀大對決之餘，仲會馨加兩頭史前巨獸，到底又會係咩生物，可以帶領大家探索海洋最深處。

今次巨鯊體型更巨，牙齒都再巨大化。（《極悍巨鯊 2：深溝》劇照）

故事大綱

《極悍巨鯊2：深溝》是《極悍巨鯊》的續集，故事講海洋探險隊無意中發現，有人在海底惡意採礦，本來打算悄然離開與總部商討後再作打算，但行踪卻不慎被對方察覺，導致潛行時極度凶險，更被迫跟多隻無情的巨齒鯊、巨型怪物、環境掠奪者較量，捲入連場高風險體能極限搏鬥，瀕臨生死邊緣⋯⋯

積遜史達頓去到拍攝時，總是親力親為。（《極悍巨鯊 2：深溝》劇照）

全線巨大化

今集終極極悍巨齒鯊，體型將會超越上集，而且非常暴戾，劇組將牠比喻為經常在酒吧打架的火爆大漢。電影製作團隊還創造了屬於影片版本的史前掠食者，而導演班懷利特自言今次的任務非常直接：「讓《極悍巨鯊》變得更加強大，有更大的生物、更大的動作場面、更大的怪物、更大的環境、更大的設備，所有東西都要更巨大！」

有吳京加盟，肯定動作連場。（《極悍巨鯊 2：深溝》劇照）

演員戰狼化

積遜史達頓去到拍攝時，總是親力親為，盡量親自演繹特技動作場面。水中駕駛水上電單車的戲份，都是積遜親自演出。班懷利特說道：「積遜騎水上電單車演出都非常非常快，每次我們都跟他說請平安回來！」

吳京是一名訓練有素的潛水員，他稱：「坦白說，我一直很害怕演出怪獸電影。你可以讓我從高樓跳下去，我覺得這對我來說更容易，但是和一個虛構的怪物戰鬥，對我來說是更具考驗的事情！」導演更讚揚吳京親自演出爆炸場面，就算冒上斷腳的危機，吳京也會自演上陣。

除咗受鯊魚襲擊，今集仲有兩大巨獸出現。（《極悍巨鯊 2：深溝》劇照）

史前掠奪者

《極悍巨鯊2：深溝》中所有奇妙生物都誕生於太平洋深溝底部，該海溝深超過25,000呎，它支撐著一個複雜的生態系統。 今集電影製作團隊決心通過創造他們的終極極悍巨鯊超越「極悍巨鯊」——猶如一個頭髮花白、渾身傷痕累累的退伍軍人。這頭無情的死亡使者比上一集電影中設定的極悍巨齒鯊都要巨大。

巨鯊已經難搞，仲要唔止一條。（《極悍巨鯊 2：深溝》劇照）

設計巨齒鯊每個恐怖行徑都是從同一個地方開始，根據班懷利的說法：「所有與鯊魚有關的動作場面都是從一支鉛筆開始，我只是坐下來畫畫，思考甚麼才是真正有趣。然後，我會去找我們的storyboard畫師積倫特戴維斯（Jake Lunt Davies），一起制定出該場面的內容。電腦動畫師會草擬一個動畫版本，我們將其剪輯，繼而進行拍攝。接下來需要執行許多步驟，每次遇到鯊魚場面，由起草鉛筆稿到製作特寫場面的整個過程大約需要六個月時間。」同時間，電影製作團隊還創造了兩個屬於影片版本的史前掠食者，令劇情更緊湊。

砲仗龍（Snappers）

受到一種名為朝鮮龍（一種用四足行走並長有喙的食草動物）的恐龍所啟發，片中創造的砲仗龍是一種強大的食肉獸，身體矮小，肌肉發達，牙齒鋒利，食慾旺盛。班懷利特補充說：「牠們恰到好處，不太大，也不太小。」

巨型章魚

被歸類為「只比巨齒鯊稍微可怕一點」，這種人類熟悉的海洋生物的山區版本，會在海溝中造成嚴重破壞。班懷利特揚言：「 從定格動畫大師Ray Harryhausen的角度來看，我非常喜歡製作巨型章魚。」片中巨型章魚迫真又細微的皮膚變化的視覺特效，會令觀眾目瞪口呆！

（《極悍巨鯊 2：深溝》劇照）

關於拍攝

今集主要在泰國外景地及華納兄弟影片公司利維斯登片廠進行拍攝。今集災難不只發生在深海，巨齒鯊如大白鯊般在人類度假海域出沒，對於片中出現的歡樂島（Fun Island），製作團隊主要利用布吉島的派對/海灘場地——天堂海灘（Paradise Beach），擁有風景如畫的海灘和叢林的背景，建造了碼頭和餐廳等關鍵場景，打造成片中的豪華度假勝地。

「戰狼」吳京，今次飾演訓練有素的潛水員。（《極悍巨鯊 2：深溝》劇照）

製作團隊在停車場搭建了自己的工作室，不僅可以存放服裝和道具，還可以成為拍攝錯綜複雜動作場面的拍攝地點（後來利用視覺特效加上水的效果）等。在陸地上拍攝此類場面的優點，可以保持晴朗天氣/環境的連續性，以及令拍攝進度更穩定。

為了在水上拍攝所有場景，需要大約40艘船和200名以上船員，製作團隊利用了天堂海灘附近一間酒店，該酒店擁有自己的碼頭，讓船員及船隻能安全、及準時從碼頭出發。為了拍攝演員們實際在水中的場面，製作隊在利維斯登的舞台進行拍攝，該舞台設有一個6米深、20米寬的大水箱。