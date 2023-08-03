鬼咁多大屋︱劇情+角色介紹　致敬全球迪士尼鬼屋重現驚嚇現場

迪士尼暗黑電影宇宙繼《加勒比海盜》系列後，再度將迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施搬上大銀幕，推出重磅靈異新作《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion），致敬迪士尼樂園最經典的必備的鬼屋大宅！《鬼咁多大屋》不僅驚嚇連場，更由金像級演員班底主演，包括奧雲威爾遜（Owen Wilson）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、謝拉力圖（Jared Leto）等一眾演技派巨星！

迪士尼最新暗黑系特效鉅製《鬼咁多大屋》已於8月3日上映。（《鬼咁多大屋》電影海報）

劇情簡介

《鬼咁多大屋》劇情講述單親媽媽嘉比帶同兒子遷入大宅內，卻發現屋裡陰魂不散，滿佈惡靈機關，於是請來一班「驅魔專家」幫手，包括吹水神父、通靈KOL、派膠導遊以及「零」權威鬼屋專家，點知等所謂驅魔專家卻越幫越忙，在屋內爆發一場爆笑人鬼膠戰。

單親媽媽嘉比與兒子遷入大屋後，發覺屋內滿佈惡鬼機關，立刻便請來一班驅魔專家幫手。（《鬼咁多大屋》電影劇照）

角色介紹

慘情苦主

無端端住入大宅撞鬼的單親媽媽嘉比，由Rosario Dawson飾演，作為醫生的嘉比，聰明能幹，希望與兒子展開新生活時，卻意外買入大宅，一入屋已經撞鬼，唯有四出尋找驅魔專家幫手。而嘉比九歲的寶貝仔Travis，則由Chase Dillon飾演，阿仔騰雞細膽冇朋友，更盲舂舂跟住媽媽住入鬼屋，不知道會不會留下童年陰影？

嘉比與兒子原本希望買入大宅展開新生活，點知卻撞鬼撞到正。（《鬼咁多大屋》電影劇照）

嘉比請來一班所謂「驅魔專家」，看來會越幫越忙！（《鬼咁多大屋》電影劇照）

「驅魔專家」成員

吹水神父Father Kent，由《翻生侏羅館》金像級男星奧雲威爾遜飾演，作為神職人員，神父聲稱自己為專業驅魔人，冇鬼難倒佢，但講耶穌之餘神父吹水唔抹咀，撞出連串鬧劇！

奧雲威爾遜飾演的神父，吹水唔抹嘴，不知到了緊急關頭，又能否發揮施展驅魔神蹟？（《鬼咁多大屋》電影劇照）

派膠導遊Ben Matthias，由LaKeith Stanfield飾演，作為研究超自然現象的科學家，竟然hea做「鬼屋導遊團」呃飯食， 同時因為愛妻離世大受打擊、終日借酒消愁。但估唔到每次最終進入真正鬼屋，被惡鬼嚇餐飽之餘，更被鬼上身！

一身吉卜賽人打扮的「通靈KOL」Harriet，由Tiffany Haddish飾演，這位古怪靈媒原本只是在網上呃神騙鬼的網紅，但進入鬼屋後遇到真正的惡鬼，卻出乎意料地有辦法，更發現自己原來擁有意想不到的通靈潛能！

一身吉卜賽人打扮的「通靈KOL」，由Tiffany Haddish飾演，這套戲服設計層次豐富，不知道她最後在戲中發現的通靈潛能會有幾大驚喜？（《鬼咁多大屋》電影劇照）

「零」權威鬼屋專家Bruce Davis教授，由Danny DeVito飾演，這位火爆勞嘈的大學教授，一直致力研究超自然現象，非常渴望能夠到傳說中的著名鬼屋探險驗證學說，今次難得遇到嘉比的求助，立即自動請纓上門扮專家！

教授難得來到真．鬼屋，當然要趁機會驗證一下自己多年的研究成果！（《鬼咁多大屋》電影劇照）

靈異界主力

至於鬼屋終極波士Crump，由《續命梟雄》金像男配謝拉力圖飾演，在戲中身穿斗篷、頭戴高帽的貴族惡鬼，終日捧着神秘帽盒，密謀困住新住客一世走唔甩！而出現在水晶球裡的靈媒Madame Leota，則由《奇異女俠玩救宇宙》金像女配珍美李寇蒂斯飾演，原來漂浮在水晶球中的這個女鬼人頭，本來竟然是一位勁爆古代靈媒，意外神秘失蹤後，竟於大屋裡的水晶球中現身，不知道會如何左右人鬼大戰的大局？

靈異界代表包括珍美李寇蒂斯飾演、漂浮於水晶球裡的女鬼。（《鬼咁多大屋》電影劇照）

水晶球中漂浮的女鬼，原來本來是一位勁揪靈媒。（《鬼咁多大屋》電影劇照）

頭戴高帽的惡鬼，竟由《續命梟雄》金像男配謝拉力圖飾演！（《鬼咁多大屋》電影劇照）

鬼咁大製作

致敬迪士尼樂園鬼屋

為求在大銀幕上重現迪士尼樂園經典鬼屋，製作團隊請來迪士尼樂園幻想工程師協助，提供世界各地迪士尼樂園鬼屋詳盡細節，再集各家之大成，融合成大銀幕版本，既忠於原裝又加入搞鬼新意，更埋下大量彩蛋，讓鬼屋忠實Fans睇戲時金睛火眼逐一發掘！

為求真實感十足，導演堅持在片場搭建兩層高的鬼屋，由屋外、大閘，到屋內的客廳、飯廳、長廊、睡房、閣樓、地窖，全部跟足比例打造。當中的色調、佈置、擺設，以至一幅畫作、一個門柄，以及各式嚇人機關設施也忠於原裝。珍美李寇蒂斯踏入拍攝場地也不禁驚嘆：「這不只是電影場景，簡直是藝術作品！」

大屋內暗藏大量機關，更雲集世界各地迪士尼樂園經典鬼屋的特色。（《鬼咁多大屋》電影劇照）

至於電影中另一間鬼屋Crump House，以奧蘭多迪士尼樂園的鬼屋為藍本。這座歌德式石磚房子，帶法式和洛可可風格，別具特色。電影亦有在新奧爾良實地取景拍攝，新奧爾良被稱為全美國最猛鬼的城市，十分配合電影主題。

導演鍾情鬼屋

《鬼咁多大屋》台前幕後原來不少人都與迪士尼樂園鬼屋甚有淵源。導演Justin Simien讀電影時曾在迪士尼樂園工作，一得閒就去鬼屋玩。美術總監Darren Gilford大學時期亦曾在迪士尼幻想工程部做實習生。身為三子之父的丹尼狄維圖，多年來陪小朋友玩鬼屋起碼有十幾次。而在加州長大和生兒育女的珍美李寇蒂斯更應該是台前幕後最高紀錄保持者，玩鬼屋多達25次！大家都對迪士尼樂園鬼屋感情深厚，今次合力搬上大銀幕，亦是一次致敬之舉。