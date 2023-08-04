全個世界都有電話︱陳湛文角色原型打造　實測AI聊天機械人GPTBot

人工智能已經成為日常生活中不可或缺的技術，今年高先電影與Blockchain Solutions（區塊鏈科研）開創香港電影業先河，攜手合作開發電影主題人工智能聊天機械人。首個聊天機械人將於昨日（8月3日）推出， 並以8月17日上映的《全個世界都有電話》中由陳湛文飾演的主角之一Raymond作為原型，命名為RaymondGPTBot！

《全個世界都有電話》創香港電影業先河，以陳湛文飾演的主角之一Raymond作為原型開發人工智能聊天機械人，命名為RaymondGPTBot！（《全個世界都有電話》電影劇照）

由周國賢、陳湛文、韋羅莎主演的電影《全個世界都有電話》，將於8月17日在香港上映。（《全個世界都有電話》電影海報）

RaymondGPTBot按照《全個世界都有電話》Raymond的個性及認知設定，影迷可以透過Telegramm搜尋用戶「＠RaymondGPTBot」，即可與RaymondGPTBot聊天，話題沒有限制，還可以提出不同的問題。在聊天的過程中，會感受到人物仿如跳出電影屏幕般的真實互動，讓影迷能夠更加深入了解到角色的設計及理念。作為電影的愛好者，絕對不容錯過這次的合作。高先電影及Blockchain Solutions（區塊鏈科研）的代表都表示AI科技將會是娛樂界今後的重要發展，可以為影迷帶來更多沉浸式互動體驗及對電影宣傳的範疇開發了無限的可能性！

《全個世界都有電話》影迷可以透過Telegramm搜尋用戶「＠RaymondGPTBot」，即可與RaymondGPTBot聊天。（高先電影提供）

似乎呢啲電話就試用唔到RaymondGPTBot喇！（《全個世界都有電話》電影劇照）

實測RaymondGPTBot

AI聊天機械人RaymondGPTBot今日推出，記者已立即為各位進行實測，詢問幾條與電影相關的問題，按照Raymond個性及認知設定的聊天機械人亦立刻提供資訊性的回答；而問及與電影台前幕後相關的問題時，聊天機械人更驚喜「流出」陳湛文的劇照及導演幕後花絮相片！

實測RaymondGPTBot時，Raymond竟然驚喜流出《全個世界都有電話》劇照及幕後花絮照片！（RaymondGPTBot截圖）

《全個世界都有電話》劇情簡介

《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文領銜主演， 周漢寧、鄧麗英主演，蔡思韵友情演出。故事講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義，希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發，同時反思：當手機、網路及社群軟體變成不可或缺，當現實生活與虛擬世界出現反差，當青年時期單純浪漫，當時間過去事過境遷……我們當年情懷與信念還在嗎？