機動兵工廠︱專訪鄭中基吳君如談傳承　莊文強：新一代演員冇優勢

鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》籌辦演員訓練企劃「機動兵工廠」，第八集總決賽已於日前播出，鄭中基攜同重量級評審吳君如及莊文強導演，一同欣賞點評六位學員的「大考」演出，驗收訓練課程的成果。「機動兵工廠」廠長鄭中基與吳君如、莊文強接受《香港01》專訪，大談香港演員的傳承，以及作為前輩如何為新一代演員製造機會。

鄭中基旗下頻道節目「機動兵工廠」，最後一集邀得好友吳君如及導演莊文強擔任評審，為六位學員驗收「大考」演出成果。（陳順禎 攝）

鄭中基斥資七位數籌辦「機動兵工廠」，訓練六位年輕演員。（陳順禎 攝）

對於邀請好友吳君如及資深導演莊文強，鄭中基表示：「君如除了是一位演員外，同時亦是一位監製，對於評價學員的演技、才華潛力等質素，君如都非常適合。」他續指：「至於莊導演，其實我是『膽博膽』地邀請。」在旁的吳君如隨即笑指：「我就不用『膽博膽』嗎？」鄭中基亦笑指：「（邀請）妳都『膽博膽』，不過莊導演因為不在香港，所以要大膽邀請。亦因為很多香港經典的電影均出自莊導演之手，以前亦參演過導演的戲、曾合作過。」

鄭中基表示邀請吳君如擔任評審，因為對方除了是一位資深演員外，同時是一位監製。（陳順禎 攝）

吳君如與鄭中基相識數十年，接到對方邀請擔任節目評審時，一口答應。（陳順禎 攝）

對於多年好友斥資七位數籌辦「機動兵工廠」，吳君如笑指：「Ronald籌辦這個企劃非常認真，他幾個月前已經邀請我，我認識他幾十年，都未試過見他（提前）幾個月前便已找我。」她亦續指：「我也覺得（機動兵工廠）對所有熱愛演戲的年輕人、小朋友很好，在喜劇以外，幾位學員的表演不論悲喜上都拿捏得很好！」

吳君如表示好友鄭中基用心籌辦節目，更於多個月前便聯絡自己，幾十年亦未試過，足見對方認真程度。（陳順禎 攝）

對於作為演員應具備的質素，吳君如表示：「天份很重要，但培養更重要！好像莊導演剛才形容我們……」莊文強接話指：「飛行里數好高！鑽石卡！」吳君如笑指：「我們在那個年代很僥倖，有很多不同類型的戲能夠拍得到！飛行里數儲咗好多！」作為導演，曾與中港兩地多代演員合作，對於香港新一代演員的優勢，莊文強坦言：「新一代的演員就是沒甚麼優勢！」吳君如笑指：「飛行里數不夠多！」

莊文強笑指吳君如一代的演員「飛行里數」很高，君如則表示僥倖。（陳順禎 攝）

莊文強表示認同，解釋指：「他們沒有甚麼機會儲里數，所以需要（機動兵工廠）這一類的節目，我們在為他們儲額外的飛行里數。不夠飛行里數，可以說是『如果佢哋做一次瓜咗，就可能冇下一次』，但以前的年代不一樣，可能『瓜』一次仍然會有第二次機會。」莊文強借香港殿堂級演員周潤發為例：「就好像發哥，也等了七八部戲，才有一個Mark哥的角色。可能發哥身處今天，可能他第二部戲便已經Fade Out（消失）了。我們需要做更多，令年輕演員能夠留低。」

莊文強以周潤發為例，表示：「可能發哥身處今天，可能他第二部戲便已經Fade Out（消失）了。」。（陳順禎 攝）

作為導演，莊文強表示自己有挑選新演員的要求：「剛才我們也討論過這個問題，我不清楚其他人，但我會挑選醒目與勤力的演員，願意放低自己、甚麼都願意做的演員。即是『任砌』的一類，他們兩位其實都是『任砌』的演員！」吳君如大笑後解釋：「『唔收工、咬住唔放』的一類！我亦覺得聰明很重要！」莊文強接續解釋：「（醒目的意思是）演員的觸覺很強！他會清楚知道現場發生甚麼事，會知道鏡頭在發生甚麼事，然後能夠配合你想要的效果、去達成你想要的事。這就是基本的醒目。」

莊文強笑言吳君如與鄭中基都屬於「任砌」的一類演員。（陳順禎 攝）

對於起用新一代的演員，莊文強表示自己身體力行的支持並給予機會：「我剛剛拍完《金手指》，有一大班年輕演員！當時也有人會懷疑，但偉仔（梁朝偉）、華仔（劉德華）演的時候，他們突然發覺香港原來有這麼多年輕好演員。所以機會是需要由我們為他們製造，因為演員是很被動的生物。這些事我能夠做，或者像君如做監製亦能夠做。」作為《媽媽的神奇小子》及《闔家辣》的監製，吳君如亦表示：「這幾年的電影也找新人拍攝，不論幕前幕後全部都『孭重飛』！」

剛拍完新作《金手指》的莊文強導演，表示起用新一代演員，令劉德華與梁朝偉也發覺原來香港有這麼多新一代的好演員。（陳順禎 攝）

對於製作人對新演員表示的擔心，同時作為監製的吳君如表示：「不擔心！現在他們有另一個渠道能夠自己拍片，可以上載到社交媒體。有時我們挑選演員、Casting，也靠翻查他們曾經拍過的短片。雖然未必是在大銀幕上成為演員，但他們亦能創造屬於自己的機會。」而導演莊文強亦分享了自己的另一項擔心：「其實我們剛才討論過我們的擔心，我們擔心他們會捱不住，離開這個行業，因為有很多（質素）很好！」