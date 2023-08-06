機動兵工廠︱專訪超酸米奇阿杰追夢起跌　阿杰：試過銀行得三位數

鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》籌辦演員訓練企劃「機動兵工廠」，第八集總決賽已於日前播出，鄭中基攜同金像級評審吳君如及莊文強導演，一同欣賞點評六位學員的「大考」演出，驗收訓練課程成果。「機動兵工廠」六位學員超酸（陳昭煊）、阿杰（周芷慧）、米奇（林美圻）、何求、Edwin李煥林、Wade陸維德，早前接受《香港01》專訪，各自分享追尋演員夢想的熱血與辛酸，其中女子組更大爆三位男同學的瘀爆趣事，認真夠朋友！

「機動電視台」六位學員（左起）何求、阿杰、Wade、Edwin、米奇及超酸，經過為期一個月的訓練，正式畢業！（梁碧玲 攝）

「機動兵工廠」三位女學員（左起）阿杰、米奇與超酸，早前接受《香港01》專訪，分享兵工廠的訓練以及追逐演員夢想期間的辛酸。（梁碧玲 攝）

單純的「正能量L」

「機動兵工廠」的六位學員參加訓練企劃前互不相識，六人因為訓練班而結緣成為好友，經過長達一個月的訓練，感情變得十分要好。超酸笑指：「我們現在幾日不見，便會跟彼此說『好掛住妳啊！』」阿杰亦笑指：「這個算是幾肉麻的位置，更不是女仔講出口，連男仔都會同男仔講！」對於幾乎日見夜見的男學員之間甜蜜互動，超酸笑指：「我記得聽到的時候一臉嫌棄，但其實內心覺得很sweet！」米奇亦表示：「會暗爽！」總結六位學員之間的友誼，曾參加《全民造星IV》的超酸坦言此前沒有預料過：「這是一個suprise！沒有想過六個人、有男有女，可以變成好朋友，大家可以分享自己的過去、經驗、經歷，自己的故事。」

三位女學員坐埋一齊，就忍不住大爆男子組的笑料！其實超酸與米奇提到幾位男學員的爆笑言行時，仍然非常欣賞他們的率真。（梁碧玲 攝）

六位學員由不相識，到訓練中段已非常團結，更因為居住地與拍攝的「兵工廠」連成一線，經常在深夜拍攝完畢後搭的士回家，車程中亦有不少爆笑趣事。超酸回憶時笑指：「當日是我、何求、班長Edwin與阿Wade一同坐車，阿Wade坐在車頭，突然間說了一句『我覺得我哋六個係全世界最幸福嘅小朋友！』接着我掩着嘴、被何求發現了，然後班長轉過來說『你笑佢？！』因為我覺得說這句話實在太利害！我覺得他真的很單純！因為我也是正能量底，我也是Possive的人，但不是『正能量L』嘛！我也覺得很幸福，但是他形容為全世界，所以很感恩認識到阿Wade，因為（他一類人）很難得！」而身邊的阿杰亦笑指：「妳就是因為他這麼單純才笑他！」

提起阿Wade偶然發表的「正能量L」驚人言論，超酸與米奇亦戲精上身，還原當時車廂中的情況。（梁碧玲 攝）

爆男子組「交通意外」

向來開朗健談的超酸與米奇，更大爆一件男子組的深夜瘀爆意外：「班長人很好，經常開車接載我們。但他經常忘記了阿Wade！」米奇笑指：「有一次忘記阿Wade到一個地步，開車轆過了阿Wade的腳！」三女大笑一番後，米奇續指：「當晚我們拍攝到凌晨四點多鐘，從廠裡出發回家，應該坐後座的阿Wade還未上車，班長便打算開車走，突然聽到後方一聲慘叫！我們以為只是因為阿Wade未上車，但原來是阿Wade的腳被車輪轆過了！」

超酸與米奇在訪問期間大爆班長Edwin與阿Wade的「交通意外」！（梁碧玲 攝）

學員彼此競爭良性

從數百位面試者中脫穎而出，六位參加「機動兵工廠」的學員，最優秀的一位最後會獲得《機動電視台》的藝員合約，然而競爭之間，六位學員的相處仍然保持良性，亦會就彼此的表現分享意見。米奇提及學員之間的相處時表示：「我們不算很mean，但會很直接！」阿杰亦表示同意：「我們會很坦白地跟大家說『你呢個位好似迷失咗喎！』『你係咪Lost咗呀？』而大家亦會很坦白地承認，因為實在太熟悉彼此之間的演繹方法。」米奇則續指：「而我們亦沒有因為怕對方會有Hard Feeling而不說出口，純粹想大家也好、大家一同進步而分享。」

超酸、米奇與阿杰均表示六位「機動兵工廠」的學員之間競爭良性，給予意見時不會太mean，但卻非常直接。（梁碧玲 攝）

從節目片段中，亦猶其可見超酸、阿杰與米奇之間就演出習作互相提點，阿杰借機會感謝兩位同學：「可能幫助我的機會是最多，因為他們都會問他們字、讀音發音，他們也很樂意解答。他們都不是機心女，會話『我都唔識喎！』而且最重要我們沒有淘汰的環節，沒有淘汰壓力便沒有比較爭競。」

21歲從澳洲回港的阿杰，自言受兩位女學員的幫助甚多，不時請教她們中文字的咬字發音。（梁碧玲 攝）

而超酸亦提到被選為班長的Edwin，經常不吝嗇過去累積的經驗，向其餘五位較年輕的同學分享：「班長在我們六位學員之中是經驗最豐富的一位，有許多舞台劇上的經驗。他一開始會很擔心直接分享會顯得『認叻』，好像『老屎忽』一樣。但往後加深認識後，便願意打開心扉，雖然也會『戴定頭盔』，表示是自己的意見、讓大家參考他留意到的事。但我心想他真的很婆媽！你說出來就好了！」阿杰亦表示同意：「足顯他很在意我們的感受，會怕我們不快。」

班長Edwin在六位「機動兵工廠」學員中，演出經驗最為豐富，會適時提供意見及分享經驗，同時努力照顧到各位的感受，非常貼心。（梁碧玲 攝）

提到班長Edwin在分享意見與經驗前會「戴定頭盔」，超酸笑言當時心想班長太婆媽喇！（梁碧玲 攝）

超酸克服傷患、繼承母親「魔性」笑聲

舞蹈員出身的超酸，在參與《造星》後僅得第十二位，亦未加入女團。提到追夢的挫折與艱辛時刻，超酸認真的表示：「難熬的時刻，未必完全是事業層面。因為在《造星》前，我是一位Dancer、全職跳舞老師，會在不同的演唱會中表演，廠長（鄭中基）的演唱會也有跳過，但其實Dancer的路非常艱辛。」超酸續指：「我條頸曾經受過傷，讓我無法全力地瞓身做Dancer，當然有經過醫生治療，康復後我便成為一個網店店主，與媽媽一同製作耳環。」

超酸坦言曾經因為頸部受傷，而要忍痛放棄Dancer生涯。（梁碧玲 攝）

然而相比事業的挫折，母親患病與離世更令超酸感到難受，超酸緩緩地表示：「參加《造星》之後，最難捱的時刻應該是媽媽生病，《造星》結束後幾個月，她便離世了。這是我一世最難過的時候，用了許多時間復元自己的內心，因為無法接受，所以用許多時間恢復。」然而超酸亦堅強地面對，更在難關之中遇上一位好導師：「當時在很難過的時候，心靈上未算很成熟的時候，認識了朱謙老師（朱栢謙），他教曉我要誠實地面對自己的內心，我才能面對這個難過的時刻、能夠跨過，正面地思考。沒有錯，媽媽的確病了，但我也不想她受苦，就只能夠用『離開對她而言是一件好事』的想法，是一種解脫。」

超酸坦言這一世最難熬的時刻，是母親的離世。（梁碧玲 攝）

超酸日前在母親的生忌，分享兒時合照，表達對母親的深愛與記掛。（超酸IG圖片）

超酸更分享受傷雖然令她無法繼續舞蹈員生涯，然而亦塞翁失馬，換來更多與母親相處的時光：「當時我整整治療了一年，每星期也到中醫診所『啪骨』，用一塊板、捶仔去揼，過程很痛。因為我條項彎曲了，壓住神經線。最大打擊應該是醫生對我說『你再跳舞就應該會全身癱瘓』當時我在病房中哭了很久。」超酸續指：「跳舞不能跳太多，只能教跳舞，於是便找一個嗜好、建立自己的事業，便是做首飾耳環，全部由我手作、設計、開設網頁售賣。當時與媽媽一同製作，前後共五年，所以我很感恩有這個過程，能夠經常與她見面，至少以前與她的關係非常好，在這一世、與她渡過的時刻，我沒有後悔過。只是遺憾時間太短。」

無法繼續舞蹈員生涯的超酸，轉而成為網店店主，與母親一同製作、設計耳環首飾，亦令母女在五年間有許多相處的時光。超酸在專訪當日配戴的耳環，亦是自己親自設計製作。（梁碧玲 攝）

超酸表示，母親會希望看到自己繼續為夢想努力，所以自己亦會繼續比心機，亦感恩母親給予她最好禮物：「某程度上今天我的正能量、樂觀，肯定遺傳自媽媽，所以我一定要帶着她留給我的想法、笑聲，因為她的笑聲都一樣『魔性』，帶着她留給我的一切，與大家分享。」

性格開朗健談、笑聲如銀鈴的超酸，笑言自己的「魔性」笑聲遺傳自母親，亦希望將母親留給自己的一切，與大家分享。（梁碧玲 攝）

阿杰孤身回港荷包見底

阿杰七八年前孤身從澳洲回港，當時只有21歲的她，決定勇敢追逐自己的夢想。過程中，阿杰自言母親給予自己強大的原動力，自己亦遺傳到母親的獨立與堅強。然而追夢途中，阿杰亦面對過不少難關：「我試過銀行剩下很少錢，試過三位數，但隨後又接到job，所以慢慢儲回來。」

21歲孤身回港追夢的阿杰，曾試過荷包見底，銀行戶口僅剩下三位數字存款。（梁碧玲 攝）

看似嬌柔的阿杰，內心其實非常堅強，亦有逞強的一面：「我剛回來香港時不是做幕前，而是教英文，又試過做秘書，多年來也沒有告訴母親自己沒有錢。雖然她經常會擔心、會問，但我也會說我有、我賺到！但自己銀行有多少錢自己怎會不知？甚至會反問『妳冇錢咩？妳冇錢同我講喎！』」

阿杰縱然遇到財政壓力，亦堅強地努力賺錢，未有向家人求救，更反問媽媽要不要用錢。（梁碧玲 攝）

米奇全家動員力撐

米奇亦表示自己的原動力來自家人的支持：「我家中比較多人，有一個哥哥、一個姐姐，一家五口，其實有家人支持自己追夢，必然差得很遠，譬如遇到不開心的事，他們會給予安慰，成為我很大的後盾。」米奇表示父親雖然因為工作長時間不在香港，但也會緊貼注意她的動向，連每次直播也不會錯過。

米奇則表示自己的原動力來自全家人對自己的支持。（梁碧玲 攝）

相反母親雖然不希望自己投身娛樂圈，略帶「刻板印象」地擔心娛樂圈的不穩定與複雜性，然而亦會實質上支持自己：「譬如她會爭取時間為我整理所需的用品，令我有時間化妝，準備出門。」

米奇坦言母親起初對娛樂圈具一定「刻板印象」，對自己投身成為演員有所保留。（梁碧玲 攝）

然而隨着米奇入行，一直與母親分享自身經歷，亦令母親逐漸改觀。米奇亦提到兄姊會緊張自己的動向，留意着追蹤粉絲的人數增加，為自己感到高興。米奇：「另外一個是我自己，因為我與自己約定過，我一定要成為演員！所以一定要朝着這個方向去做，做到為止！」