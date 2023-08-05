《絕命毒師》麥克馬高尼斯逝世享年83歲　「叮叮叔」一角深入民心

憑兩齣美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）及《絕命律師》（Better Call Saul），飾演墨西哥毒梟的美國演員麥克馬高尼斯（Mark Margolis），於美國時間本周四（3/8）在紐約市醫院中病逝，享年83歲。



麥克在《疤面煞星》（Scarface），飾演「影子」一角成名。（《疤面煞星》劇照）

麥克馬高尼斯於1939年11月26日，在賓夕法尼亞州費城一個猶太裔家庭出世，中學畢業後考進大學，但一年後便放棄搬到紐約市，當時19歲的麥克，轉到演員工作室接受培訓，並成功入行。1983年參與阿爾柏仙奴（Alfredo Pacino）主演的《疤面煞星》（Scarface），飾演「影子」一角成名。

在《絕命毒師》中，麥克演繹全身癱瘓的毒梟，單憑眼神和鈴聲的聲響演戲，極具難度。（《絕命毒師》劇照）

在《絕命律師》中，麥克演繹中風前的經歷，終於有對白。（《絕命律師》劇照）

不過近年備受追捧的演出，要數到在劇集《絕命毒師》及前傳《絕命律師》內，飾演赫克特薩拉曼卡一角，他是墨西哥販毒集團的前首腦，被陷害後中風致全身癱瘓，未能說話，只能靠僅餘有活動能力的手指頭，按鈴來拼字跟外界溝通，故有「叮叮叔」之稱。

最後與宿敵同歸於盡一幕，視為劇界的經典一幕。（《絕命毒師》劇照）

而在《絕命毒師》的出色表現，就讓麥克馬高尼斯入圍2012年艾美獎最佳戲劇類劇集男配角。麥克的死訊是由其從事演員，及娛樂公司CEO的兒子Morgan Margolis公告。