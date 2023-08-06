《極悍巨鯊2》詳細解構巨齒鯊　大條過大白鯊咬合力勁過暴龍

2018年一部《極悍巨鯊》叫好叫座，男主角積遜史達頓（Jason Statham）一夫當關，跟李冰冰合力擊退鯊魚，全球票房收超過 5.3 億美元（約41港元）。來到今年，電影推出續集《極悍巨鯊 2：深溝》（MEG 2: THE TRENCH），仲有埋《戰狼》動作巨星吳京加盟，不過主角依然係巨齒鯊，而家就同大家睇睇呢頭巨齒鯊到底有幾巨，有幾恐怖。



（《極悍巨鯊2》劇照）

體形係大白鯊三倍

巨齒鯊是人類能發現，史上最大的鯊魚，重達50噸，身長可超過60呎。對比今天的大白鯊仲要巨大約三倍，牠們活躍於23至360萬年前。人類首次記錄巨齒鯊，要數到1835年，美國動物學家路易斯阿加西（Louis Agassiz），亦是他為該品種鯊魚命名，取其大牙齒之意。

巨齒鯊是人類能發現，史上最大的鯊魚，重達50噸，身長可超過60呎。（《極悍巨鯊2》劇照）

咬合力都係暴龍三倍

有咁大棚牙，都要有番咁大副身型，由於一直未有人發現到完整的巨齒鯊骨骼，所以生物學家都係根據其牙齒化石的大小推算，估計完整的巨齒鯊下巴寬度為2.7米 x 3.4米，足以吞下兩名成年人。又推算出巨齒鯊的咬合力，相等於暴龍的三倍，可以輕易咬碎一輛汽車。所以《極悍巨鯊》的原著小說首集開頭，便描寫到巨齒鯊跳上海岸吃掉暴龍，而今集就將這個畫面呈現出來。

巨齒鯊的咬合力，相等於暴龍的三倍，可以輕易咬碎一輛汽車。（《極悍巨鯊2》劇照）

一生長出40,000顆牙齒

根據專家發現，每個大陸（南極洲除外）的海岸線，都發現過巨齒鯊牙齒化石。這些牙齒與大白鯊的牙齒類似，呈三角形，邊緣有鋸齒。其實巨齒鯊跟鯊魚一樣，一生都會不停長出牙齒，每隔一到兩星期就會失去一組牙齒，一生最多可長出40,000顆牙。整排牙齒就像傳送帶一樣，當其中一顆牙脫掉時，其他牙齒就會向前推動替換。由於所有牙齒都會掉進海底，因此其中一些牙齒都可能會變成化石。

由於一直未有人發現到完整的巨齒鯊骨骼，所以生物學家都係根據其牙齒化石的大小推算。（《極悍巨鯊2》劇照）

絕種因為太凍

至於何解巨齒鯊不可能存活到今天，科學家相信巨齒鯊已絕種，歸因於上新世末期（260萬年前）的全球變冷階段。至今沒有科學理據支持，巨齒鯊可能仍然存在於海洋最深處，因為水底的寒冷溫度無法令屬於暖水物種的巨齒鯊生存。