劉青雲拍《十萬火急》好驚險　古天樂親解《門徒》吸毒都咁大隻？

由谷德昭主持，ViuTV節目《爆谷一周》，今集請來電影《掃毒3人在天涯》三位主角，劉青雲、古天樂、郭富城，分享拍攝事宜，亦講講舊作。

ViuTV節目《爆谷一周》，今集請來電影《掃毒3人在天涯》三位主角，劉青雲、郭富城、古天樂。（《爆谷一周》影片截圖）

谷德昭看畢電影後，覺得《掃毒3》將警匪片拍成戰爭片一樣，問到現場可有哪幕爆破場面特別危險？郭富城回想青雲有一幕，炸藥正正在他背後爆到幾呎高，他眼見情況相當危險，還以為青雲會出事，幸好只是錯覺。

現場吸入太多濃煙灰塵，鼻孔全是黑色。（《爆谷一周》影片截圖）

當年冇CG，拍攝現場一片真火海，係要放石油氣。（《十萬火急》劇照）

谷德昭亦問到青雲，當年拍《十萬火急》，場面同樣火爆，安全措施是否足夠？青雲打趣地說︰「每日去到片場，手都在震，返到屋企沖涼，啲水是黑色的，鼻孔全是黑色的，有些場面是難以想像的危險，現在回想起來都覺得嚴重，幸好冇事。」

青雲笑指每日開工都驚到手震。（《十萬火急》劇照）

做演員除了搏命，有時都要為自己作出突破，谷德昭就問到古天樂曾經拍爾冬陞執導的《門徒》，飾演一個吸毒者，滿口爛牙，更獲金像獎最佳男配角提名，但就被觀眾質疑點解吸毒都仲咁大隻？關於這個多年懸案，古生終於有答覆。

對於自己演吸毒者會否過於健碩，古天樂自己都有疑問過。（《爆谷一周》影片截圖）

觀眾質疑點解吸毒都仲咁大隻？(《門徒》劇照)

古天樂︰「我有問小寶（爾冬陞），服裝係佢揀，仲要露對手臂出嚟，我問吸毒會咁大隻咩？佢答我喺紐約中央公園，有好多專業人士、律師，喺公園吸完毒就返工，都係咁大隻，這方面我又不清楚。」而為了《門徒》這次演出，古生有接觸過真正的吸毒者，對方還在自己面前示範一次，非常認真。