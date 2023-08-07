極悍巨鯊2︱盤點10種體型最長海洋生物 哺乳霸主藍鯨僅排第二？
由積遜史特咸（Jason Statham）、吳京主演荷里活新戲《極悍巨鯊2：深溝》（The Meg 2：The Trench），已於8月3日在香港上映。劇情講述積遜史特咸與吳京等一眾研究團隊，潛入深海未知水域中，意外發現史前巨齒鯊，陷入連場超驚險極限體能搏鬥，多次瀕臨生死邊緣，更將巨齒鯊引到淺水水域波及岸邊平民。
在人類積極擴張至外太空的同時，佔據地球超過七成的海洋，仍然有極多未知的領域與生物，等候被發現，當中不少深海海洋生物更保留史前原始生態，體型更勝所有陸地生物。
以下立即為大家盤點十大已知巨型海洋生物！
第10位：日本蜘蛛蟹
棲息於日本對開太平洋海域的日本蜘蛛蟹，亦被稱為巨螫蟹，蟹腿最高紀錄跨度超過4米，而且蟹爪非常鋒利。曾經有傳說指，日本蜘蛛蟹能將幾十個日本漁民拖進海中，繼而吞吃！
第9位：翻車魚
經常側躺於海面上漂流的翻車魚，亦作翻車魨，因其習性而被命名。外型極怪誕的翻車魚，是體重最高的硬骨魚，長度能超過5米，重達3.5噸。雖然翻車魚體型龐大，然而卻異常不熟水性，經常被漁網拖住，亦會成為其他兇猛海洋生物捕食的對象。
第8位：皇帶魚
居住在1000米深海底的皇帶魚，是世界上最長的硬骨魚，體長最高紀錄為15米，一般為4至8米內，約重100-200公斤。歷史上曾將皇帶魚記載為龍或海蛇，因為皇帶魚生性兇猛，不時襲擊船隊，而且行蹤極為神秘，被發現時大多是被沖上岸上的死魚。
第7位：北太平洋巨型章魚
北太平洋巨型章魚是健力士世界紀錄中最大的章魚，被稱為大王烏賊，體長可達9米，約重545公斤。流傳於西方傳說中的北海妖怪，曾於《加勒比海盜》電影系列裡出現的怪物Kraken，估計便是以北太平洋巨型章魚為原型。
第6位：巨型魷魚
比北太平洋巨型章魚體積更大、世界上最大型的無脊椎動物，就是巨型魷魚。巨型魷魚的最龐大紀錄，全體長達11米，重約700公斤。然而體型龐大的巨型魷魚，亦是更大型的海底生物抹香鯨的主要捕食物。
第5位：姥鯊
姥鯊為世界上體型第二大的魚類，僅次於鯨鯊，體長最高紀錄為12.27米，重達19噸。雖然姥鯊外型看似兇猛，然而卻具「反差萌」，性情溫馴，以海裡的浮游生物為主食。
第4位：鯨鯊
鯨鯊是世上已知最大型的魚類，體長達到20米，重達55噸，為魚類之中的霸主。與姥鯊一樣，鯨鯊性情溫馴，亦以浮游物及小型魚類為食，可惜因為人類過度捕殺，數量少之又少。
第3位：抺香鯨
專門以巨型魷魚為食的抹香鯨，體型自然比巨型魷魚更為龐大，長度可達24米，重量達到50噸，是目前已知最大型的有齒鯨類及有齒捕食動物。抹香鯨體型龐大之餘，亦有最巨型的大腦，大腦相比人類重多達五倍以上。
第2位：藍鯨
被認為是最大型的哺乳類動物，藍鯨的體型比所有陸生動物更為龐大，甚至比史前大型恐龍更巨型。藍鯨的最長紀錄為33.5米，重量可達188噸，只是舌頭已可達2噸重，心臟的體積與汽車相若，體內血液亦達8噸重。一頭初生的藍鯨，體積已經比成年大象更重，冠絕哺乳類動物界。
第1位：獅鬃水母
雖然藍鯨是海洋中最重的生物，然而論體長，卻不及獅鬃水母。獅鬃水母擁有150條觸手，最長的觸手可達35米，體重更可重達800公斤！