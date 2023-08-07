掃毒3︱綠葉王搶戲林雪反派逼爆手銬　袁富華與古天樂力鬥演技

由邱禮濤執導的警匪動作特技電影《掃毒3：人在天涯》，上畫11日（截止8月6日）香港及澳門累積票房已經衝破10,000,000港元。戲中除了劉青雲、郭富城、古天樂三位影帝坐陣，還有不少演技了得的「綠葉王」坐陣，當中包括可忠可奸的林雪及袁富華（Ben）。

由劉青雲、郭富城、古天樂三大影帝主演的電影《掃毒3：人在天涯》早前港澳票房已突破千萬港元。（《掃毒3：人在天涯》電影海報）

林雪是次在《掃毒3》中，飾演黑幫份子肥雄，他說：「戲中我叫肥雄，我有很多不能見光的夜場生意，我與古天樂最多對手戲，戲份都是很平均，與青雲及城城亦有對手戲。」其中一場講述林雪被洪天明、方中信拘捕並戴上手銬戲份，就由於林雪的手腕太粗，幾乎扣不上，亦弄致他雙手手腕紅腫，最終在拍攝時需要改為雙手放後，並以外套遮蔽。

林雪於《掃毒3：人在天涯》裡飾演肥雄一角。（《掃毒3：人在天涯》電影花絮照）

林雪表示：「通常沒有拉過這麼肥的人，但都克服到困難，只是痛一點罷了，雖然夾致雙手通紅，但無所謂，最重要是配合導演拍攝。」在埋位等待拍攝時，林雪又踎又企顯得動作靈活，他表示：「不要看我這樣肥，以為我身體不佳，其實我很健壯，我可以踎低起身，其實我是個好演員，都要keep好自己身體。」

林雪笑言自己也是個好演員，身體保持得很健壯。（《掃毒3：人在天涯》電影花絮照）

至於在戲中飾演醫生的袁富華，因為有城城飾演的張建行受傷後去向的線索，被飾演警察的古天樂招徠盤問，袁富華與古仔一場對手戲大鬥演技，他說：「我不敢稱呼古仔，我叫他古生，今次與古生合作，剛巧我又是飾演醫生，今次感覺很強烈，因為是個直接受壓力的場口，有一種無形壓力，他走過來將劇本增加至不同的層次，令我很深感受，拍攝後到現在也未驚完。」

古天樂與袁富華對戲一場，仿似《蝙蝠俠：黑夜之神》裡蝙蝠俠與小丑於警局裡對戲的一場。（《掃毒3：人在天涯》電影花絮照）

古天樂與袁富華盤問對戲的一場，大鬥演技。（《掃毒3：人在天涯》電影花絮照）

在剛過去的星期日（6/8）導演邱禮濤聯同洪天明一同到戲院進行謝票活動，感謝一眾觀眾鼎力支持，現場氣氛相當好，天明更跟現場觀眾合照留念。

《掃毒3：人在天涯》導演邱禮濤早前攜同洪天明出動謝票。（電影公司提供）

導演邱禮濤與洪天明謝票期間，與《掃毒3：人在天涯》觀眾合照。（電影公司提供）