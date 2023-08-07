鬼咁多大屋︱金像級頂尖特效呈現沉浸式鬼屋探秘：鬼屋才是主角

迪士尼繼《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）和《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）後，再度將迪士尼樂園大受歡迎的遊樂設施搬上大銀幕，今次輪到華特迪士尼親自參與的最後一個樂園項目——經典鬼屋「Haunted Mansion」。

迪士尼樂園經典設施「Haunted Mansion」被搬上大銀幕！（《鬼咁多大屋》電影劇照）

迪士尼最新暗黑系特效鉅製《鬼咁多大屋》已於8月3日上映。（《鬼咁多大屋》電影海報）

金像級製作團隊不惜工本，以頂尖先進CG特技和製作，不單將最吸引遊人的各式靈異機關活現觀眾眼前，更升級改裝成為既驚嚇刺激又超級爆笑的人鬼膠戰大電影，由流爆驅魔隊對決靈異界猛鬼，絕對是今個暑假娛樂首選！

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

金像團隊為呈現真實感，搭建了集世界各地迪士尼樂園鬼屋的特色於一屋的大宅場景，設計細節更處處彩蛋。大宅共有三層高的鬼屋，由屋外的大閘到屋內多個重要場景：客廳、飯廳、長廊、睡房、閣樓、地窖，全部跟足比例打造；以及各式嚇人機關設施也忠於原裝。

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

珍美李寇蒂斯踏入拍攝場地也不禁驚嘆：「這不只是電影場景，簡直是藝術作品！這大宅才是電影的主角！」電影又動員了多達50名演員扮演各式鬼魂，結合令觀眾幾可亂真的最強特技，打造一屋都係鬼的震撼場面，逼真呈現一幕幕令人心跳加速的人鬼膠戰。

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

觀眾不僅會在戲中看到經典的鏡中「人」、變異名畫、追擊主角的盔甲、飄浮蠟燭等，金像團隊又構思出耳目一新的「進擊的幽靈」體驗。畫中幽靈到處作惡將主角的家變成一片汪洋，一打開家門就直達大海，又與主角爭電視睇，不斷轉台。手持手槍的畫中幽靈又不時向經過的人開槍，令戲中兩母子要兜路走。

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

（《鬼咁多大屋》幕後花絮）

電影亦有在新奧爾良實地取景拍攝，新奧爾良被稱為全美國最猛鬼的城市，丹尼狄維圖直言一走進大宅的走廊就毛骨悚然，更即場示範大宅有多陰森。金像團隊致力務求令觀眾有親身隨著主角進入鬼屋探秘的沉浸式體驗，一次過盡享睇戲兼玩機動遊戲的雙重娛樂！