荷里活罷工｜AI威脅演員生計　Marvel演員爆未經同意被掃描數碼化

荷里活上月出現63年來首次演員與編劇工會聯合罷工浪潮，令多間製片廠的影視作品拍攝停滯，以抗擊AI人工智能取代編劇及演員工作的趨勢，保障電影工作者的收入。AI人工智能技術能夠生成文字及不同文體作品，已為人盡皆知的事實，直接影響編劇的生計，然而AI究竟如何能夠影響演員的生計，影視業外界人士或許未能完全理解。近日，迪士尼旗下Marvel工作室中，有演員透露製作真相，原來現時結合人工智能的影視製作技術，已經足以威脅演員的生計！

早前宣布加入罷工行動的美國演員工會（SAG-AFTRA），聲援編劇工會爭取提升最低工資及福利等訴求。（視覺中國）

曾參演Marvel第四階段首部劇集《WandaVision》的「背景演員」Alexandria Rubalcaba向外媒透露，在製作劇集時，製片方以數碼工具為他們進行掃描，而且並未告知他們掃描後的數碼模組用途。Rubalcaba透露自己的憂慮指：「如果我不想參演《MarioVision》或《SarahVision》呢？我擔心人工智能最終會淘汰背景演員。對他們而言，我們已經失去利用價值。」

一位曾參演Marvel劇集《WandaVision》的背景演員透露，製作組掃描了他們成為數碼模組，或許會利用人工智能技術用於其他影視作品中。（《WandaVision》劇照）

Marvel工作室擁有了Rubalcaba的數碼模組後，可以用於任何未來的作品中，不需要通知相關演員，亦不需要再支付演員工會規定背景演員每日不低於187美元（約港幣1459元）的最低工資，而Rubalcaba亦曾透露自己前後共參與了《WandaVision》長達四星期的拍攝，收入若按最低工資估算，即約為3740美元（約港幣29180元）。