異度空間︱女鬼潘美琪近照曝光　淡出銀幕近20年成兩女之母超靚女

張國榮最後一部參演電影《異度空間》上映20周年，電影由張國榮夥拍當年新星林嘉欣主演，講述男主角阿Jim因為初戀女友自殺而留下心理陰影，經常以為她的鬼魂陰魂不散，後來更精神分裂，靠現任女友章昕從邊緣解救，才免於不能自拔。在電影中飾演纏繞阿Jim的初戀女友潘美琪，在電影中展現反差極大的兩面，在阿Jim的回憶中她是一位清純可愛的少女，後來則變成嚇人的厲鬼，成為電影一大焦點，令觀眾留下深刻印象。

潘美琪在《異度空間》飾演女鬼，嚇親唔少觀眾。（劇照）

潘美琪於2000年憑劉國昌執導的電影《無人駕駛》出道，可惜演出《異度空間》後，潘美琪便未有再主演重要角色，只零散地演出《行運超人》、《龍咁威2003》裡的小角色，最後一部參演的電影則為2005年《殺破狼》，及後淡出銀幕。

潘美琪的角色有同性戀傾向，以Skinhead造型示人。（《無人駕駛》電影劇照）

現年43歲的潘美琪，早年已結婚並成為兩女之母。近日潘美琪罕有現身，出席第17屆鮮浪潮國際電影節《無人駕駛》放映，並與當年同為女主角的區文詩、張詠妍與譚潔雯同場，區文詩更分享四大女主角激罕合照。同時潘美琪的近照亦隨即曝光，當中不乏性感透視造型，大騷事業線，與當年相比更添成熟美態，水著造型照片中，身型亦絕未走樣。

現年43歲的潘美琪，已成為兩女之母。（潘美琪facebook圖片）