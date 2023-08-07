全個世界都有電話｜周漢寧笑言角色鹹濕　麗英賣假相：真相會滯銷

香港電影《全個世界都有電話》今日（7日）舉行首映禮，導演黃浩然攜同三大男女主角中的韋羅莎、陳湛文以及演員鄧麗英、周漢寧與阿正一同出席。電影講述周國賢飾演的男主角因為沒帶電話，而引起的一連串趣事，亦以日常生活中的資訊科技作為電影談論的中心思想，呈現現代都市人對科技通訊工具的依賴。

《全個世界都有電話》今日舉行首映禮，導演黃浩然（右一）攜同韋羅莎、陳湛文、鄧麗英、周漢寧等一眾主演一同出席。（莫匡堯 攝）

《全個世界都有電話》男女主演韋羅莎與陳湛文於首映禮上接受訪問時，談到早前製作團隊推出按陳湛文的角色Raymond為基礎的人工智能聊天機械人，陳湛文笑指：「我冇用過呀！我好Out㗎！」韋羅莎亦表示知道但也沒有嘗試過，但陳湛文亦笑指與「自己」對話或許會變得病態：「可能慢慢會變成一種『病態』囉！你自己同自己講嘢喎，有時見到人咁都會問做咩自言自語，仲要成日對住個電話喎！」而韋羅莎亦表示要接受現象或許是潮流及將會成為大趨勢。

陳湛文與韋羅莎表示知道Raymond一角被製成人工智能聊天機械人，然而均未有嘗試，陳湛文更形容自言自語很「病態」。（莫匡堯 攝）

電影以智能電話作為核心，組成整個劇情故事，韋羅莎竟表示：「一開頭有智能電話嘅時候，我係好抗拒㗎！」她表示對大家沉迷使用、以致個個人也低着頭的現象反感，亦感到憂慮。陳湛文同意表示，自己亦一度抗拒智能電話，然而：「但直到有一個通訊軟件好多人用！就變咗好啦好啦（妥協）。」但韋羅莎則表示，仍然認識有人堅持不使用智能電話，自己也相當尊重這個選擇。

陳湛文受訪時表示自己的社交媒體帳戶於《全個世界都有電話》拍攝期間被Hack，至今仍未取回。（莫匡堯 攝）

然而使用智能電話亦有一定風險，陳湛文笑指：「小弟係試過個社交媒體係被人Hack過嘅，就正正係呢套戲拍攝期間，我仲未recover到我嘅社交媒體，係幾麻煩嘅！我唔發布自己嘢，我冇問題㗎！但係要發布一啲工作上嘅嘢，就有啲啲麻煩！」韋羅莎笑指：「都唔止啲啲麻煩！」

周漢寧亦與麗英一同於首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

至於周漢寧與鄧麗英，二人分別於電影裡飾演韋羅莎的兒子及陳湛文的女兒，周漢寧介紹角色時笑指：「係一個電腦好叻嘅宅男！同埋有少少鹹濕！（真人呢？）角色！真人就交畀大家決定啦！」麗英笑指阿寧不似鹹濕同時，亦介紹自己的角色：「我嘅角色係一個好反叛嘅少女！性情好火爆嘅！喺劇情會賣假相呃周寧嘅錢！」至於為甚麼不賣真相卻要造假，麗英笑指：「大家都見得到啦！我賣真相嘅話應該會滯銷嘛！所以先要用假相嘛！」阿寧卻笑指自己會想買。

周漢寧介紹角色時笑指是一位精通電腦的宅男，而且有少許鹹濕。（莫匡堯 攝）

麗英與阿寧在戲中的接觸僅為隔空傳情，雙雙表示期待能夠有真人合作的戲份，至於再演情侶的機會及親熱程度，麗英笑指：「拖手仔夠唔夠親熱呀？」阿寧則表示：「有啲難想像！因為我同佢太friend喇！但係如果寫咗都傾下嘅，我哋都專業嘛！」麗英則笑指：「同埋我都覺得阿寧都靚仔嘛！」

麗英笑言在電影中賣假相，因為真相會滯銷！（莫匡堯 攝）