全個世界都有電話｜余香凝將兩胎封肚　阿正談親熱戲：少少耐冇練

香港電影《全個世界都有電話》昨日（7日）舉行首映禮，導演黃浩然攜同三大男女主角中的韋羅莎、陳湛文以及演員鄧麗英、周漢寧與阿正一同出席。電影講述周國賢飾演的男主角因為沒帶電話，而引起的一連串趣事，亦以日常生活中的資訊科技作為電影談論的中心思想，呈現現代都市人對科技通訊工具的依賴。

《全個世界都有電話》今日舉行首映禮，導演黃浩然（右一）攜同韋羅莎、陳湛文、鄧麗英、周漢寧等一眾主演一同出席。（莫匡堯 攝）

於《全個世界都有電話》演出的阿正（黃正宜）亦於首映禮上接受訪問，提到角色為一位咖啡店店員，而早前斥資七位數字創業，開設咖啡店「咖啡呀唔該」的阿正，表示好友Jeffrey魏浚笙已於開張時到咖啡店支持，更大爆：「佢三十幾度着件大褸落嚟做乜嘢，佢話係Fashion嚟！但係我唔明！」她續指Jeffrey禮貌地與同事合照後，終於脫下大褸：「到我啲同事走晒喇，佢終於着背心，裡面嘅背心露出嚟。我私底下有影到幾張，萬一生意差嘅時候我就會post上網，去谷一谷囉！」她笑言希望相片用不着，生意會一路保持良好！

早前創業開設咖啡店的阿正笑指，已影定Jeffrey的背心照，打算在生意不好的時候用來谷一谷人氣。（莫匡堯 攝）

至於MIRROR柳應廷、Jeremy與ERROR肥仔開設的日本餐廳早前結業，阿正表示未會因此擔心：「始終做生意就點都有風險，我自己睇到新聞都覺得好可惜，因為我自己都有去食，係好食嘅，特登去咗兩次添！」但她亦表示會看為一個經驗，自己首次創業會對難關見招拆招。

有份參演《全個世界都有電話》的阿正，特意擺出打電話的動作，替代畀心心！（莫匡堯 攝）

至於參演更多的電影，阿正笑言有麝自然香，對會否爭取同Jeffrey的親熱戲份，阿正笑指：「其實唔一定要係Jeffrey BB嘅！」她亦笑言：「你都知我一直以嚟，生活裡面都冇乜親熱嘅戲碼上演，如果有一個劇本可以畀我上演呢個戲碼，咁我都少少耐冇練習嘅！但係都希望透過演戲練返多少少囉！」亦表示自己單身多久，便有多久沒有練習「親熱戲份」！

阿正笑言對「親熱」戲份缺乏練習，自己單身多久便有多久沒有練習。（莫匡堯 攝）

另外曾參演黃浩然前作《緣路山旮旯》、憑角色提名金像女配的余香凝，懷孕多月仍親身到場支持，表示一直十分感謝導演作品令自己與角色有更多觀眾認識。余香凝於懷孕上一胎時拍攝了部分《緣路山旮旯》的戲份，Jennifer表示是次懷孕亦未有停工：「今次拍咗兩部戲，都幾特別，到時上映、BB大個嘅時候都可以話你當時都喺個肚入面嘅！」亦感謝劇組遷就自己的時間，未有安排大夜班，讓自己有足夠休息。

已懷孕多月的余香凝，仍出席支持前作《緣路山旮旯》導演的新作《全個世界都有電話》的首映禮。（陳順禎 攝）

Jennifer透露自己的預產期為下個月，但分娩後卻不會停工休養：「今次真係犀利喇！坐完月就要做嘢喇！因為十一月又有電影上映，坐完月、十月就要開始宣傳。」即將誕下第二胎的Jennifer，表示已經於丈夫對生兒育女達成共識：「商量過喇，我哋有兩個都夠㗎喇！」