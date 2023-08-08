驅魔人導演逝世︱代表作仍為史上最恐怖　拍攝前後一共死了9人

經典恐怖片《驅魔人》（The Exorcist）導演威廉佛雷金（William Friedkin）病逝，享年87歲。曾執導不少懸疑驚慄電影的金像最佳導演威廉佛雷金，最為觀眾熟悉的作品仍為1973年執導的代表作《驅魔人》，更被觀眾認為是史上最恐怖的電影。除了電影裡的驅魔與邪靈附身情節畫面嚇人外，原來拍攝《驅魔人》期間，竟曾發生連串離奇死亡事件，死亡人數更高達九人！令觀眾不禁懷疑電影如此邪門，亦因此更引人入勝！

《驅魔人》上映已經50年。（《驅魔人》電影海報）

被譽為史上最恐怖電影的《驅魔人》（The Exorcist）由美國著名導演William Friedkin執導的《驅魔人》，在1973年上映時轟動全球。電影除了成為首部獲奧斯卡提名的恐怖電影外，還稱霸當年全球票房。電影改編自William Peter Blatty的同名小說，而此小說是受到Roland Doe驅魔事件所啟發，事件發生在1949年，當時只有14歲的Roland Doe被邪靈附身，整個驅魔過程由神父Raymond J. Bishop記錄。而在之後出現的小說及電影中，故事主角被改成12歲小女孩Regan MacNeil。

《驅魔人》被譽為史上最恐怖電影。（《驅魔人》劇照）

電影除了成為首部獲奧斯卡提名的恐怖電影外，還稱霸當年全球票房。（《驅魔人》劇照）

戲中一幕受傷戲係真

電影上映50周年，至今仍是不少影迷的夢魘。除了劇情恐怖心寒之外，拍攝過程途中，亦接二連三發生死亡事件，最終造成9人死亡。當中包括一場火災把主角的睡房燒毀了，最終要花六星期維修。之後，輪到飾演Regan的小演員Linda Blair出事。當時在拍攝她被惡靈附身而猛烈搖晃的戲份時，她的安全裝置突然鬆脫而讓她背部受傷。之後拍攝Linda鬼上身一幕，整傷了飾演母親的Ellen Burstyn，所以戲中她的血是完全因受傷所致，被非道具血。

有不少影迷看過電影後，都表示難以釋懷。（《驅魔人》劇照）

多位演員突然身故

不幸事件仍沒有停止，在戲中飾演突然離奇死亡的導演Jack MacGowran，完成拍攝後因流感併發症離世，演員Vasiliki Maliaros在電影後製期間死亡。其他的死亡事故包括Ellen Burstyn祖母、飾演驅魔神父的Max Von Sydow，其兄弟在Max拍攝首天突然死亡。另外，為電影中的邪靈Pazuzu配音的女星Mercedes McCambridge的兒子在1987年殺死了妻子及兩名女兒後，自殺身亡，最終合共9人死亡。

《驅魔人》是驅魔電影的始祖。（《驅魔人》劇照）

戲中醫護變連環殺人犯

不過最嚇人的是，當時《驅魔人》在醫院一幕中，飾演醫生助手的Paul Bateson，在電影拍攝六年後竟然變成連環殺人犯。他在1979年紐約的同志社區，殺死了男子Addison Verrill。據外媒報道，Paul Bateson與該男子發生性關係後，突然拿刀直刺其心臟而把他殺死。當時有指他殺人是為了錢，然而在他等候審判期間，他卻稱殺害人是為了「好玩」。