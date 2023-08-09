守闕者︱古天樂彭于晏闊別八年再合作　盧慧敏為新戲秘密地獄特訓

天下一電影及阿里影業共同投資的全新警匪動作電影《守闕者》由唐唯瀚執導，戲中演員古天樂、彭于晏（Eddie）、姜皓文、林保怡、Amy Lo盧慧敏、羅浩銘等人日前出席開鏡活動，其他演員包括有林峯、鄭則士、周秀娜、王敏德、黃浩然、洪金寶、胡子彤、陳毅燊（ANSONBEAN）等人。當中古天樂、彭于晏、姜皓文更是自《危城》後，闊別八年再次合作，三人今次再聚首都感到份外有緣。

由古天樂、彭于晏、姜皓文、林保怡、Amy Lo盧慧敏主演的新戲《守闕者》日前開鏡。（電影公司提供）

2016年上映《危城》由已故導演Benny陳木勝監製及執導，古天樂、彭于晏及姜皓文同樣有份演出，而《守闕者》導演唐唯瀚則是陳木勝導演的徒弟，三人紛紛表示：「上次合作已經好耐，已是八年前的事。」古仔率先提及：「上次Eddie同黑哥鏡頭不算好多，不過今次就唔同，尤其是跟Eddie同隊合作，又不用做反派，一個亦正亦邪的角色，遊走於邊緣，都有些突破。」

古天樂、彭于晏與姜皓文曾演出已故導演陳木勝的作品《危城》，原來已經是八年前的事。（電影公司提供）

相信大家都好期待古天樂與彭于晏再度合作。（電影公司提供）

黑哥表示：「我就不用提早離場但就會重傷，是他（古仔）的針（線人），而且今次有好多突破，好多嘢玩。」Eddie同樣表示自己今次一樣有大突破，他說：「跟過去演的不一樣，也是從來沒演過的，加上《危城》是年代戲，這次是自己拍的香港警匪片，非常期待。而且導演是Benny導演徒弟，劇本也寫得很好，大家聚在一起真的很有緣份。」古仔最後透露Eddie在戲中會接觸較多科學方面的戲份，而且處理劇本已經長達六至七年時間，大家都是非常認真對待，希望有好的效果。

《守闕者》由陳木勝徒弟唐唯瀚執導，古天樂、彭于晏與姜皓文主演。（電影公司提供）

另外Amy Lo就講到自己在戲中飾演警察，她期待的說：「從來冇演過警察，感到好興奮，因為跟好多勁人有對手戲，例如：Bowie、羅浩銘、古生、彭于晏等人，都是相當有實力及富有經驗的演員，相比之下我只是個BB。」

從未飾演過警察的Amy Lo盧慧敏，對新角色的挑戰表示興奮。（電影公司提供）

不過Amy都有為今次角色做好準備，她說：「自己是個相當好動的人，一個月前仍未收到通知，但已經開始了地獄式的訓練。我本身較瘦，需要做很多的體能訓練來增加肌肉，保持體能及體態。」最後Amy更希望跟大家於拍戲以外的時間聯誼聚會，建立友好關係，在拍戲時會更輕鬆和有默契。