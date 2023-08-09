羅拔唐尼有意翻拍希治閣《迷魂記》　霸氣揚言：我們可以拍得更好

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導最新作品《奧本海默》（Oppenheimer），除了由Cillian Murphy主演外，飾演男配角的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）成為電影一大意外亮點，演技被受肯定。近日羅拔唐尼接受訪問時，回應有意重拍兼主演驚慄大師希治閣《迷魂記》（Vertigo），明言自己的團隊正研究拍攝的可行性，更霸氣揚言：「我們可以拍得更好！」

羅拔唐尼於《奧本海默》裡的演出驚豔觀眾。（《奧本海默》電影劇照）

1958年上映的《迷魂記》由占士史釗活（James Stewart）主演，屬希治閣中晚期作品，當時已完成《意亂情迷》（Spellbound）、《奪魄索》（Rope）及《後窗》等名作，而長期與希治閣合作的占士史釗活亦於《迷魂記》中展現非凡演技，其中的夢境橋段與被稱為「Vertigo Effect」的鏡頭推軌效果，亦令《驚魂記》成為影史上極具代表性的作品。

《迷魂記》屬希治閣中晚期作品，當時希治閣已完成《後窗》、《意亂情迷》等作品，是舉世知名的驚慄大師。（imdb）

《迷魂記》為希治閣的代表作之一，亦為電影史上極重要的作品，結合鏡頭與推軌的視覺效果，亦因電影而被命名為「Vertigo Effect」。（《迷魂記》電影花絮照）

由占士史釗活主演的《迷魂記》，一段夢境橋段亦為電影史的經典之一。（《迷魂記》電影劇照）

揚言能超越《迷魂記》的羅拔唐尼，在訪問中亦分享野心背後的原因，他表示：「我以前曾經試過攀石，中途被困、在驚恐中動彈不得，如果不是因為會尷尬得無地自容，我一定會要求被吊下來。我在當下失去了一切自信，因為實在離地太高，我的身體自然地起反應。當時並不是『或戰或退』的反應，而是『嚇呆與就快昏倒』的反應，我永遠也不會忘記！」羅拔唐尼解釋指，自己攀石的經歷能夠引進電影當中，結合相關故事後將會充滿娛樂趣味性，亦是非常真誠的演出。

羅拔唐尼在訪問中表示自己能結合攀石的體驗，演出翻拍版的《迷魂記》。（Getty Images）

在《奧本海默》前，羅拔唐尼雖然在全球知名度極高，亦曾經為最高收入的荷里活演員之一，然而他的演技水準一直未受肯定，演技代表作亦僅有《卓別靈傳》（Chaplin）與《殺謎藏》（Zodiac）。雖然羅拔唐尼在《奧本海默》的演出令人驚豔，然而希治閣作品被翻拍一直被視為「咒詛」，此前從沒有一部作品能與原作相比，羅拔唐尼能否突破「咒詛」，則要留待電影開拍、上映後，交由觀眾判斷。

羅拔唐尼過去的演技代表作並不多，《卓別林傳》算是最好的一部。（《卓別林傳》電影劇照）