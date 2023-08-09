狂怒沙暴︱成龍新作唯一打女玩短刀肉搏　混血美女瑞瑪睇得又打得

成龍最新電影《狂怒沙暴》（Hidden Strike）早前串流平台Netflix上映，電影由中美合資拍攝，由成龍及著名美國摔角手兼演員莊先拿（John Cena）主演，並有不少華人演員參演。電影的動作戲主要集中於成龍及莊先拿二人，然而台灣混血女演員瑞瑪．席丹（Rima Zeidan），在電影中成為「唯一打女」，仙氣美貌與動作身手成為電影焦點，吸引不少觀眾。

由成龍及莊先拿（John Cena）主演的電影《狂怒沙暴》，早前於Netflix串流平台上映。（《狂怒沙暴》電影劇照）

年屆69歲的成龍，在片中依然打得，更與John Cena大打出手、再化敵為友。（《狂怒沙暴》電影海報）

台灣混血美女演員瑞瑪．席丹，成為《狂怒沙暴》的唯一打女。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪在電影中飾演成龍帶領的救援護送隊成員，是唯一有武打戲份的女演員，於高速行駛的旅遊巴士中與劫車的僱傭兵單對單搏鬥，在拳腳外亦使用短刀與槍械，更被僱傭兵踢出車外，立時平躺、穿過旅遊巴下的車縫，展現非凡身手。為了拍攝《狂怒沙暴》，瑞瑪亦特意接受搏擊與射擊訓練，亦不介意在臉上化上傷痕妝容，更在社交媒體上分享參演動作電影的喜悅。

瑞瑪為了拍攝《狂怒沙暴》更要在臉上化上傷痕妝容。（瑞瑪席丹IG圖片）

+ 2

瑞瑪．席丹為混血兒，母親為台灣人、父親為黎巴嫩人，精通國語、英語、法語、阿拉伯語等多國語言，於台灣出道成為節目主持、歌手及演員，2017年憑首次參演的電影《強尼．凱克》榮獲金馬獎「最佳新演員獎」。瑞瑪．席丹亦憑精緻五官與出眾健美身型成為模特兒，極受廣告商歡迎。

混血兒瑞瑪同時是演員、歌手以及模特兒，其精緻五官與才華令她人氣極高。（瑞瑪席丹IG圖片）

交通意外留永久疤痕

瑞瑪．席丹於美國長大，18歲時曾遇上一宗連環車禍，當時與男友共騎電單車的瑞瑪，在時速270公里高速撞上汽車，造成全身多處二三級燒傷，男友更當場喪生。現年33歲的瑞瑪，在意外多年後才能夠積極面對，擁抱背部、手臂及腿上多處傷疤，亦不會忌諱於社交媒體上分享拍攝到傷痕的照片。

瑞瑪多年後從意外中身心恢復，亦不介意分享拍到自己疤痕的相片。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪在手臂、背部及腿部也有意外後的傷疤。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪亦曾於社交媒體分享一系列受傷後，接受治療期間拍攝的照片，傷勢相當驚人。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪．席丹形象甚為健康正面，愛好運動的她身材非常健美，經常於社交媒體分享性感相片，大晒豐滿胸臀與結實腹肌。在瑞瑪經歷交通意外後超過15年，從近照中仍然可見當年燒傷的疤痕，然而瑞瑪毫不介意自己的「不完美」，展現過人的自信與對生命的熱愛。更於遭逢意外後10年，在社交媒體分享故事，表示自己在10年間經歷低谷、破碎、憂鬱、飲食失調、焦慮症，然而亦一一克服：「我仍有許多的問題和掙扎，仍不斷學習著自己的價值，學習如何給予和接受『愛』、如何接受每個階段的自己、如何與自己相處、如何活得更有意義。這些並不容易，但也讓我們變得更強大。」

瑞瑪不會因為身體上的疤痕而避免穿着露出肩背與腿部的衣服。（瑞瑪席丹IG圖片）

瑞瑪積極面對低谷，為人亦非常樂天陽光。（瑞瑪席丹IG圖片）

點擊即睇更多瑞瑪．席丹靚相：