楊天宇與林愷鈴傳緋聞承認互相投契　「有邊個唔鍾意又高又靚」

龔慈恩的女兒林愷鈴（Ashley），向有「最美星二代」及「A0女神」之稱，早前在個人社交平台上載一張男友視角飲咖啡相，被指是「出Pool」，而男方更有傳是英皇爆肌小生楊天宇（Angus）。今日楊天宇出席英皇電影《陰目偵信》首映禮，親自回應與林愷鈴緋聞，更直認向來與對方投契，閒時都有出街及傾偈。



楊天宇在陳家樂陪同下接受傳媒訪問，但家樂亦不忘為傳媒助攻，十足食花生。（梁碧玲 攝）

楊天宇今日出席《陰目偵信》首映禮，在陳家樂陪同下接受訪問，記者問到Angus是否跟Ashley有好消息公布？「其實（跟林愷鈴）只係好朋友，我哋的確投契亦經常出街同傾偈，如果有好消息會話畀大家知，但現在仍是好朋友。」至於事後林愷鈴媽媽龔慈恩都有代女兒澄清，是否已見過對方家長？楊天宇︰「在拍《電子靈》時有見過對方媽媽，但之後都冇見過。」

楊天宇今日出席《陰目偵信》首映禮，成為傳媒焦點。（梁碧玲 攝）

林愷鈴一張男友視角相片，令人懷疑是楊天宇隻手。（網上圖片）

Ashley公認的女神，問到是否符合自己的擇偶條件？楊天宇突然不知所措，以三個「嘩」字回應︰「嘩！嘩！嘩！又高又靚，都似喇，有邊個唔鍾意又高又靚好似佢（指身邊陳家樂）老婆咁（連詩雅）？」陳家樂立即回應︰「你咁都燒到我嗰度？」

被問到林愷鈴是否符合自己的擇偶條件？楊天宇突然不知所措，以三個「嘩」字回應。（梁碧玲 攝）

楊天宇續說︰「我係好欣賞佢，佢好斯文，係個好有才華好有家教嘅女仔。」至於相中的手係咪自己？他就澄清是女方工人姐姐隻手來的。「我唔在場，我哋係有出街，但相中隻手真係唔係我。」

身旁的陳家樂一直陪Angus作答，但亦不忘搞搞氣氛︰「我係站在記者立場恭喜佢，唔係問佢真定假，因為傳得出嚟多數都係真，哈哈……講笑講笑！畀啲空間佢，始終係小朋友。」家樂亦喜見他對答如流，相信都素有訓練。「我當年就係冇呢種訓練答到一嚿嚿，見到佢表現真係青出於藍。」