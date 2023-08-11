陰目偵信｜譚旻萱郭思難擋ERROR攻勢　周家怡親述酒店撞鬼經歷

由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）主演的電影《陰目偵信》，本周正式公映。戲中仲有三位女主角，包括周家怡、譚旻萱（Mandy），以及英皇娛樂旗下藝人郭思。而三位拍呢套戲最大得著，竟然係學識咗跟ERROR的相處之道。



三位女主角，拍完《陰目偵信》最大得著係學會跟ERROR相處。（梁碧玲 攝）

三位在戲中飾演同屋住，齊齊搵ERROR救求救。（《陰目偵信》劇照）

爆肚是生活日常

ERROR四子向來以急才見稱，咁拍戲的爆肚場面又會否連綿不絕，難以招架呢？郭思︰「佢哋生活中已經好多爆肚，所以相對地喺拍攝期間係比較認真，爆肚都變得符合劇情需要。」郭思還覺得幾位工作時非常認真，例如193會為自己角色設計小動作，Poki的所謂即興反應都會考慮角色性格，並非亂來。戲中郭思要暗戀Poki，問到這類型是否自己心儀對象，郭思都笑說︰「如果唔欺凌我都係嘅，佢靚仔又有幽默感，仲跑得快，又曬得黑。」

郭思覺得ERROR四子工作時，其實相當認真。（梁碧玲 攝）

作為前輩，ERROR都冇留手，一樣出口術整蠱對方。（《陰目偵信》劇照）

Poki︰「你養我吖！」

周家怡作為前輩，ERROR四子都冇手下留情，整蠱方式照去。周家怡︰「我哋錄影《爆谷一周》前，Poki突然間問我有冇養寵物？我話呢刻冇，然後佢好認真咁講︰『咁你養我吖！』我都冇佢咁好氣，但身旁嘅肥仔聽到又出聲︰『你有冇搞錯呀，梗係我養你啦！』兩個人一唱一和。所以佢哋對我都冇收歛，尤其核心係Poki，成日口花花，佢自己單獨一個都係好多嘢講。」

周家怡戲中會有動作場面，亦打自己有損傷都不察覺。（梁碧玲 攝）

（梁碧玲 攝）

認真對抗無聊

對於ERROR攻勢，有人會應接不下，但亦有人研發出對策，Mandy Tam就係其中一人︰「我仲記得Poki同我講嘅第一句說話，就係︰『Mandy，你好高』然後我就好冷淡回應︰『係呀，好高』完，簡直係話題終結者。然後有一次，Poki想同我講時，我好認真同佢對望一陣再講︰『Poki，你真係好靚仔！』然後佢會尷尷尬尬唉一聲走咗去。」

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酒店鬼故事

《陰目偵信》是一部靈異懸疑片，講到靈異事件，原來家怡就有個頗恐怖嘅經歷。「有次去台灣嘅酒店，當時上咗床未瞓，聽到眼前有個黑影，在塊鏡前整理物件，整到有聲，我以為朋友驚嘈醒我唔開燈，所以就同佢講︰『開燈啦，我未瞓！』但佢冇應我，於是我就直接叫佢個名，然後我朋友就喺我隔籬床問我︰『咩事呀？』原來眼前黑影一直唔係我朋友，於是我話到我要開燈，然後全晚就開住燈瞓。」

鳴謝︰

場地：灣仔英皇駿景酒店25樓The Crown

周家怡

髮型︰Vincent Yeung

化妝︰江中平化妝室

服飾︰@frapbois_official @i.t_too

Mandy

髮型︰Chris Cheng

化妝︰Zoe Fan

服飾︰COS

飾物︰DIOR

郭思

髮型︰larry ho@aveda ilcolpo

化妝︰Melody Chiu