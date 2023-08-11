極悍巨鯊2︱盤點八種深海怪奇生物　世界最醜生物「抗壓力」奇高

由積遜史特咸（Jason Statham）、吳京主演荷里活新戲《極悍巨鯊2：深溝》（The Meg 2：The Trench），已於8月3日在香港上映。劇情講述積遜史特咸與吳京等一眾研究團隊，潛入深海未知水域中，意外發現史前巨齒鯊，陷入連場超驚險極限體能搏鬥，多次瀕臨生死邊緣，更將巨齒鯊引到淺水水域波及岸邊平民。



荷里活動作巨星再度主演《極悍巨鯊》系列，延續第一集與巨鯊搏鬥的牙齒印。（《極悍巨鯊2：深溝》電影劇照）

今集更有中國動作巨星吳京加入，相信動作場面會更觸目！（《極悍巨鯊2：深溝》電影劇照）

《極悍巨鯊2：深溝》已於8月3日在香港上映。（《極悍巨鯊2：深溝》電影海報）

相比放大版史前巨齒鯊，生活於深海裡的奇珍異獸，形態與習性往往遠超人們想像，亦因此成為不少科幻世界取材的來源，不少創作者筆下的外星怪物，均參考自現實存在的罕有深海生物，令該類生物蒙上科幻神秘面紗。以下為大家盤點八種科幻感極重的深海怪奇生物，大家又聯想到甚麼科幻電影或相關角色呢？

人類對海洋生物的認知有限，尚有更多未被發掘的部分。（《極悍巨鯊2：深溝》電影劇照）

皺鰓鯊（Frilled Shark）

皺鰓鯊是一種極為罕見的原始鯊魚，棲息於水深600至1000米的深海，曾於世界各地的海域出沒。皺鰓鯊體態修長，與鰻魚相似，長度更可達2米。皺鰓鯊亦以為肉食性魚類，以鯊魚、魷魚及硬骨魚為食，然而有別於鯊魚常見的尖利牙齒，皺鰓鯊有300枚牙齒，每枚呈三叉型，並於上下顎上下排列成一組組，遠觀極似一排旋轉鑽頭，相當兇猛。

皺鰓鯊是一種極為罕見的原始鯊魚，棲息於水深600至1000米的深海。（網上圖片）

皺鰓鯊有300枚牙齒，每枚呈三叉型，並於上下顎上下排列成一組組，遠觀極似一排旋轉鑽頭，相當兇猛。（網上圖片）

魷魚蟲（The Squidworm）

在2007年才首次被發現的魷魚蟲，體型細小，外型貌似半蟲、半蝦或半魷魚狀，頭部伸出10根貌似觸鬚的附肢，全身呈棕色，身上背腹亦各有一排半透明的藍色鯺。在微距照片中，魷魚蟲極似在科幻電影裡航行的巨型船艦，而背腹部多根長鯺，則似從機艙向延伸的太陽能板。

魷魚蟲全身呈棕色，身上背腹亦各有一排半透明的藍色鯺。（網上圖片）

食道鰻（Gulper Eel）

頭大身細的食道鰻，擁有讓人印象難忘的巨型魚頭及狹長魚身，全身長度可達6尺，猶似錯誤將魚頭接駁到鰻魚尾部上，亦因此而被命名。雖然食道鰻能夠一口吞食獵物，甚至能夠捕食比自己體型更大的食物，然而食道鰻通常只以甲殼類及其他小型海洋生物為食。

頭大身細的食道鰻，擁有讓人印象難忘的巨型魚頭及狹長魚身，全身長度可達6尺。（網上圖片）

深海管水母（Marrus Orthocanna）

最具科幻元素的深海怪奇生物，應該為深海管水母莫屬。深海管水母全身幾乎透明，透視出體內多個胃部及火紅色羽毛狀觸鬚，形態極似一根高速爬升中的火箭或即將起爆的爆竹，而管水母的胃部亦似一被串連起來的捕蠅草，難以看出原來是一種罕見的深海生物。

深海管水母外形極似一根火速爬升的火箭。（網上圖片）

生物發光章魚（Bioluminescent Octopus）

生物發光章魚為一種遠洋深海章魚，主要棲息於北大西洋海域，為才數能夠生物發光的章魚類，每對觸鬚之間具有發光器，每條觸鬚則約有40個發光器，越接近鬚末越加密集。生物發光章魚的發光器具有自衞作用，嚇走捕食者之餘，同時能夠吸引浮游生物與甲殼生物。生物發光章魚的觸鬚之間亦有一層薄膜，令體型呈傘狀，猶似一個巨型大口，觸鬚上密集的吸盤亦非常密集，令人聯想到《沙丘瀚戰》（Dune）裡曾出現的巨型沙漠怪物。

生物發光章魚的觸鬚之間有一層薄膜。（網上圖片）

生物發光章魚觸鬚張開後成傘型。（網上圖片）

生物發光章魚的傘狀觸鬚令人聯想到《沙丘瀚戰》的沙漠怪物。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

科芬魚（Coffinfish）

科芬魚為一種深海魚類，外形似河豚及青蛙的混合體。科芬魚棲息於海底深處，光線極小，身體亦有一個誘餌獵物的突出物，從眼鏡後方凹陷處突出，接近獵物後能夠迅速攻擊捕食。科芬魚的另一特徵為鰓部奇大，能夠吸入大量水份，令體型瞬間脹大近三成。

科芬魚的形態確似半蛙半河豚。（網上圖片）

水滴魚（Blobfish）

被稱為「世上最醜生物」的水滴魚，外形似一個肥大而腫脹的頭部，眼睛細小、鼻子扁平，嘴巴極寛，全身光滑而柔軟，沒有骨頭及肌肉。然而主要棲息於紐澳鄰近水域的水滴魚，長居600至1200米深海洋中，更能夠抵禦比海面高120倍的水壓，真正「抗壓力」奇高，所以在沒有水壓的環境中，水滴魚才會全身扁塌，瞬間變「醜」。

被稱為「世上最醜生物」的水滴魚，外形似一個肥大而腫脹的頭部，眼睛細小、鼻子扁平，嘴巴極寛。（科學狂丸）

哥布林鯊（Goblin Shark）

極為罕有的哥布林鯊，學名為歐氏尖吻鮫，體積相當龐大，最長的標本接近4米，估計其至能長達6米。哥布林鯊因為外形有一個尖長的吻，猶似妖精哥布林，因此得到別名。哥布林鯊為一種深海鯊魚，棲息於約200米深的溫帶、熱帶海洋，物種歷史已有1.25億年。哥布林鯊生性兇殘，捕食獵物的方法猶其駭人，牠的尖吻具有探測獵物的功能，下顎更能夠向前伸縮，偵測到獵物位置後便會向前彈身捕食。