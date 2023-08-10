陰目偵信｜Mandy Tam憑《E先生》爆紅　郭思「美女學徒」成功入行

由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）主演的電影《陰目偵信》，本周正式公映。電影除了有ERROR四子，其實都有兩位新晉女神演出，當中包括拍MV拍到有「E女神」之稱的譚旻萱（Mandy），以及曾經是無綫（TVB）電視《美女廚房》的「美女學徒」，現成為英皇娛樂旗下藝人，獲力捧的郭思。



戲中三位女主角，周家怡、譚旻萱及郭思。（《陰目偵信》海報）

MIRROR御用MV女神

譚旻萱（Mandy）現年22歲，由模特兒出身，出道不久因為拍下MIRROR成員Edan（呂爵安）的《E先生連環不幸事件》MV而爆紅，隨後再Encore拍下《一表人才》MV，故有「E女郎」身份之稱，後來仲有MIRROR首支英文歌《RUMOURS》，連帶被陳慧琳賞識，在MV《風眼》及《我的親人》中，飾演自己的年輕版。

一個MV，瞬間令Mandy走紅。（《E先生連環不幸事件》MV截圖）

這張打籃球相，至今已獲3.7萬個like數。（Mandy Tam@IG截圖）

Mandy擁有標緻臉孔，一對雙眼皮大眼睛，更令人羨慕是擁有177cm的高䠷身形，性格好動且熱愛運動，出道半年已拍攝過不少廣告，接棒做過新一代「寶礦力女神」。而她去年參加《903All Star籃球賽》，一身鮮紅波衫加上飄逸馬尾，震撼網民，更被指似《男兒當入樽》內的赤木晴子，因而獲封「港版晴子」。她在《陰目偵信》內飾演老大廈街坊，何啟華更視她為女神，二人有曖昧火花。

Mandy在《陰目偵信》內飾演老大廈街坊。（《陰目偵信》劇照）

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現年28歲的郭思，早在2014年，她在校期間已開始兼職時裝模特兒。（郭思＠IG）

由TVB到出戰電影

現年28歲的郭思，早在2014年，她在校期間已開始兼職時裝模特兒，2018年起開始參與不同綜藝節目，其中以擔任 ViuTV《非常食客》主持，亦有演出無綫電視《美女廚房》，擔任其中一位「美女學徒」，開始備受注目。同年又獲《解決師》劇組邀請演出「曾心怡（心心）」一角。

演出無綫電視《美女廚房》，擔任其中一位「美女學徒」，開始備受注目。（網上圖片）

2020年轉投英皇娛樂，去年參與張敬軒主演的電影《超神經械劫案下》，飾演小妹妹阿芝一角。而今次在《陰目偵信》就飾演舊大廈的街坊，暗戀Poki。