AI生成湯告魯斯版Iron Man零違和　紅女巫更襯紅髮造型唔似龍母

最近AI人工智能圖像生成工具非常普及，許多人都嘗試利用人工智能進行圖像創作，而出品效果亦越見成熟，更接近真人的同時圖像破綻更低。日前一輯以AI合成的「偽．電影造型照」，於社交媒體上瘋傳，模擬10位電影史上的經典角色，由10位當初曾經試鏡或婉拒演出的演員飾演的效果，當中不少超級英雄及鉅製角色的模擬效果相當驚喜！亦一圓不少影迷想像在某個「多元宇宙」裡，由他們屬意的演員飾演角色的幻想。

湯告魯斯曾盛傳是Iron Man的首選演員，但他婉拒飾演，最後由羅拔唐尼主演，成為Marvel最受歡迎的超級英雄之一。（9gag IG圖片）

盛傳曽經婉拒飾演Marvel超級英雄鐵甲奇俠（Iron Man）的湯告魯斯（Tom Cruise），被人工智能生成於一套為他全新設計的盔甲戰衣上，效果毫不違和，雖然缺乏羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）版本的玩味與頹廢，然而卻加添一份正義感與威嚴，是圖輯的最大驚喜。

至於曾試鏡但可惜落選的演員與角色，則以「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）版《權力遊戲》（Game of Throne）的「龍母」最為驚喜，伊莉莎伯奧遜與最後飾演的演員Emilia Clarke均擁有精緻秀麗的五官，然而對比我們熟悉的「龍母」，作為「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜，還是比較襯紅髮及紅色造型多於「龍母」的白髮及灰藍色。