機動兵工廠︱專訪男子組追夢靠團火　何求︰試過被拖糧呃糧剝削

鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》籌辦演員訓練企劃「機動兵工廠」，第八集總決賽已於日前播出，鄭中基攜同金像級評審吳君如及莊文強導演，一同欣賞點評六位學員的「大考」演出，驗收訓練課程成果。「機動兵工廠」六位學員超酸（陳昭煊）、阿杰（周芷慧）、米奇（林美圻）、何求、Edwin李煥林、Wade陸維德，早前接受《香港01》專訪，各自分享追尋演員夢想的熱血與辛酸，男子組亦在專訪中真情剖白。

「機動電視台」六位學員（左起）何求、阿杰、Wade、Edwin、米奇及超酸，經過為期一個月的訓練，正式畢業！（梁碧玲 攝）

「機動兵工廠」三位男學員（左起）Wade陸維德、Edwin李煥林、何求因為節目結緣，私下亦成為互勵互勉的好友。（梁碧玲 攝）

「誇誇」兵工廠與「老屎忽」

「機動兵工廠」的六位學員參加訓練企劃前互不相識，六人因為訓練班而結緣成為好友，經過長達一個月的訓練，感情變得十分要好。三位男學員何求、Edwin、阿Wade亦變成老友，雖然三位年齡相距甚遠，作為中學師兄弟的Edwin（師兄）與何求（師弟），更笑言Edwin畢業良久、何求才入學，中間隔足幾個Gap！然而亦無阻三位因為共同的演戲夢想而成為好朋友。

Edwin李煥林在「機動兵工廠」裡年資年紀最深。（梁碧玲 攝）

何求與Edwin就讀同一間中學，但師兄畢業多年後他才入學。（梁碧玲 攝）

「班長」Edwin笑言三人之間互勵互勉、競爭良性：「我們會在其他人身上找到力量！當你無力的時候，我應該怎樣做呢？便會詢問大家的意見，從而重獲信心與力量！」阿Wade表示認同，笑指節目組曾「提醒」他們機動兵工廠的競賽性質，沒有太強的比拚心理。何求亦表示：「甚或我們比賽的心理已轉移到（計劃）外面的人身上，或者我們與自己比較、比上一集的自己更好！」

Wade陸維德笑言六位學員關係好到，節目組曾「提醒」他們其實還有競賽的元素在當中。（梁碧玲 攝）

先後接受專訪的兵工廠男女子組，均有提及六位學員在拍攝時段外的交流討論環節，阿Wade笑言討論時並非純正面的「誇誇群」，六位之間會互相坦誠地分享意見：「當我今日講錯了對白或做了多餘的戲，班長便會來告訴我，直接點出問題，我們不會兜圈！」班長Edwin年紀與演出經驗累積較長，談及自身經驗分享，Edwin坦言：「其實節目開首一半，我也不太敢給予意見！我不會放自己在『老屎忽』位，我很怕『我教你做戲啦！』一類，但遇到了周恩恩老師的一堂，她教曉我要對自己更有信心。當日下課後，我分享了許多自己的經歷、遇過的問題。」他坦言學員之間的信任有了基礎，便不再避談，自己亦感到舒懷。而何求亦指出相對地，他們亦會放膽向班長提出意見，結果良性而雙向。

Edwin李煥林（右三）坦言在周恩恩老師一課後，才敢在一眾學員面前分享自己的經驗。（梁碧玲 攝）

從舞台踏進鏡頭

舞台劇演員出身的班長Edwin，自言演出空間的轉換下，亦需要一定的適應，他表示：「以前做舞台，會經過一個多月的不斷排練，熟習整個戲劇，甚至到有身體記憶，到最後才會一氣呵成演一遍。」他續指：「但鏡頭內，重覆性則相對高，要因應拍攝而重覆演繹同一場戲，問題便會在於能否保持到演出的水準與內容。」Edwin亦提及體力的挑戰，表示拍攝可能由朝到晚，比排戲的時間更長，跟上外間習慣拍攝的其他演員。

從舞台踏進鏡頭，Edwin表示需要。（梁碧玲 攝）

演繹切入互相借鏡

三位男學員處於不同人生階段，最年輕的何求表示與最資深的班長，在演繹相近的戲橋時，產生了不同的效果。何求回想時表示：「我們的成長經歷，或個人偏好、喜好不同。我們在第四集裡向人『表白』時，我覺得面對一個心怡的女孩，第二日要去美國前最後見她一面，在她的生日說出我的心底話，大家也想要一個明白而已，於是我當刻便很自然、澎拜地表現出來。」而Edwin亦表達出他選擇的切入：「我認為他（角色）只是想說出來，沒有考慮後果，但大家也心知肚明不可行、說完便了結一切。所以大家的選擇差異很大，他會較澎拜激情；我會較內斂。但這個選擇有對錯嗎？其實沒有。只是演員個人的喜好，因為藝術很個人。」然而他們亦表示會互相從對方的演繹上學習。

談到與班長處理同一段戲橋時，何求表示自己的切入與人生階段不同的Edwin亦具差異。（梁碧玲 攝）

再難捱都要捱

Edwin踏上追尋演員夢想多年，提及當中最難捱的時日，他笑指：「未捱過、仲捱緊！維生吧！許多演員亦要面對維生的問題，疫情期間我也要去送外賣，但如何在逆境中繼續追求、如何堅持下去，便看自己有多熱愛！要很感謝這個節目讓我重拾那一團火，我以為那團火一直都在，但對比我當初的那團火，現在其實已經算熄滅了，只不過自己在欺騙自己。」

Edwin表示相比當年，現在追尋成為演員的一團火，其實算是熄滅了。（梁碧玲 攝）

何求亦表示自己歷經過類似的困難：「我中學畢業便很想做演員，於是在社交媒體找機會，做過臨時演員、替身、特約演員，試過被拖糧、呃糧、被剝削。我最深刻的一次，被騙去做士兵，聲稱為大製作、有機會與明星對戲，去到卻做一個士兵，在三四十度的夏天穿着軍服，被水車淋了六小時、暴曬六小時，最後給你四百元，旁邊的那位卻有千多元。」何求表示自己曾經爭扎一段時間，亦受過家人親戚的冷言冷語，其實頗難受。

何求中學畢業後開始追尋成為演員的路，但試過被拖糧、呃糧、被剝削。（梁碧玲 攝）

我、張國榮與鄭中基

三位男學員堅持追尋演員夢，背後亦有強大的原動力作為支持與後盾，令他們百折不撓。班長Edwin分享時表示：「最大的原動力是自己，許多家人、朋友的支持也能夠給予我力量繼續下去，但最後能否捱下去，是看自己的心態。」何求同意班長想法，自己亦有一樣的感想，但亦提到一位對他至關重要的人物：「我由細到大的偶像——哥哥！因為我每次看他的訪問與演出，也令我很開心興奮，他有一種發光的感覺！他在《今夜不設防》說過一句『我張國榮企喺台到就係信心嘅保證！』你完全感覺到他的自信！我想！我想往他的方向走，我想何求三四十歲、會不會有這份信心，說這句話！」

三位「機動兵工廠」的學員分別認為自己、張國榮及廠長鄭中基為自己的原動力，各自獨具理解及捱下去的目標。（梁碧玲 攝）

至於阿Wade，在自己與偶像以外，則選擇分享一位為他打過強心針、機動兵工廠的靈魂人物：「最大支持我的是節目中的廠長（鄭中基），猶其是決賽時他有稱讚過我。開始的幾集我一直得不到正劇劇本（角色），很迷惘、很失落。到決賽做完表演，他讚了我一句『你做得好X好！』我便覺得終於有一個人認可我，我的努力被人看到了！」