《GT跑車浪漫旅》劇情簡介　五大必睇理由真賽車真賽道拍攝

由真人真事改編的《GT跑車浪漫旅》（Gran Turismo），於本周四（10/8）上映，斷想不到這個由電子遊戲玩家變成車手的故事，是改編自真人真事，而且戲中有不少真正賽道上用的跑車亮相，作為車迷絕對過足癮。



由打機迷變賽車手，仲要係真人真事改編。（《GT跑車浪漫旅》劇照）

劇情簡介：

故事講述熱衷於 PlayStation 大熱賽車遊戲《跑車浪漫旅》的青年洋馬特伯（Jann Mardenborough），憑藉出色的技術同心態，在贏得全球比賽同經過NISSAN車隊的專業賽車特訓後，成為一名貨真價實的職業賽車手！緊張刺激的故事加上貨真價實的賽車場面， 配合扣人心弦的音效，恍如置身其中，切身感受時速200英里高速賽車的震顫感，衝破大銀幕感受到每一下衝擊，絕對令人腎上腺素急升！

PlayStation 大熱賽車遊戲《跑車浪漫旅》的青年洋馬特伯（Jann Mardenborough），從一位機迷變成職業賽車手。（《GT跑車浪漫旅》劇照）

打機迷成賽車手

故事講述熱衷於 PlayStation 大熱賽車遊戲《跑車浪漫旅》的青年洋馬特伯（Jann Mardenborough），從一位機迷變成職業賽車手的故事，洋至今依然活躍賽車界，當時他的經歷改變了賽車界，也讓不少年青人燃起希望，只要有夢想大膽闖蕩，配合永不放棄的精神，世上沒有不可能！

其中一位擔任主角替身的特技車手，就是故事主人翁洋馬特伯本人！（《GT跑車浪漫旅》劇照）

主角做回角色替身

電影牽涉很多賽車鏡頭，飾演主角洋馬特伯的艾查馬達維透露，觀眾在電影看到他在車廂中駕駛的畫面百分百是他在駕駛，同時他亦分享了一個很神奇的體驗，其中一位擔任他替身的特技車手就是洋馬特伯本人！艾查大讚洋是非常優秀的賽車手及特技車手，因為他能夠完美配合拍攝的鏡頭角度，而且因為電影是本人的故事，他在場的時候能夠補充了不少畫面及內容，令電影真實感更高，兩人也更合作無間。

戲中出現的賽車、賽道、車手、團隊、戰衣都是真正比賽規格。（《GT跑車浪漫旅》劇照）

真賽車！真賽道！真車手！真團隊！真戰衣！

《GT跑車浪漫旅》是一部還原度非常高的電影，裡面出現的賽車、賽道、車手、團隊、戰衣都是真正比賽規格：把戰車放到賽道上，需要維護和監察，繼而組建一隊約500人、由專業「大偈」、技術人員和I.T人員組成的團隊，每個拍攝地點全程跟足，包括：布達佩斯、德國、奧地利、斯洛伐克、杜拜及東京。

電影最後出現的勒芒（Le Mans）世界上最著名的賽道之一，則由監製夏斯與美術總監馬田韋斯特（Martin Whist）合作，將F1賽道亨格羅林（Hungaroring）改造而成。電影中的特技賽車場面，也特別找來經驗豐富的特技車手，當中更有真賽車手上陣；連演員身穿的賽車服，都是正規的、經過FIA國際汽聯認可的賽車服，所有裝備是完全防火的，這些高還原度的配備也讓艾查馬達維完全投入角色，換上賽車服，就完全變成洋了。

大部份鏡頭都是真實賽車場面並非電腦特效。（《GT跑車浪漫旅》劇照）

高端攝製器材拍攝

金像級導演尼爾保甘向來對手上的劇本有獨特看法，他更是業界內最早使用帶有Rialto擴展功能的Sony Venice 2 攝影機的導演之一。尼爾表示《GT跑車浪漫旅》大部份鏡頭都是真實賽車場面並非電腦特效，要讓觀眾有最真實的體驗，他動用了Rialto將攝影機放置在賽車內或外以前無法配置的微小地方，並在場地和車頭設置多部無人機，把現實的速度感和賽車手的視覺都以最寫實的方向呈現，提升了電影的緊張刺激感。

整部電影出現高達65輛GT賽車。（《GT跑車浪漫旅》劇照）

多架GT賽車首次亮相

電影中有不少GT賽車首次亮相，包括：日產Nissan GT-R Nismo GT3、林寶堅尼Lamborghini Huracan GT3、雪佛蘭Corvette C8.R GT3、奧迪Audi R8 LMS GT3、法拉利Ferrari 488 GT3 EFO、保時捷Porsche 911 GT3 R、麥拿倫McLaren 720S GT3、寶馬BMW M6 GT3、Aston Martin Vantage V8、凌志Lexus RC F GT3、雪佛蘭Chevrolet Camaro GT3、福特Ford Mustang GT3及Ford GT，整部電影出現高達65輛GT賽車。