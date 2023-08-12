GT跑車浪漫旅︱奧蘭度布林顏值大崩壞　《魔戒》箭仔慘變鬆弛大叔

荷里活賽車電影《GT跑車浪漫旅》（Gran Turismo），由David Harbour及奧蘭度布林（Orlando Bloom）主演，電影改編自超人氣賽車遊戲系列《Gran Turismo》，講述一位沉迷賽車遊戲的少年，憑出色的技術贏得遊戲的全球比賽，繼而通過Nissan車隊的專業賽車特訓，貨真價實成為一位賽車手的故事。



奧蘭度布林主演的新作《GT跑車浪漫旅》，改編自經典賽車遊戲，電影於8月10日在香港及世界各地陸續上映。（《GT跑車浪漫旅》電影劇照）

《GT跑車浪漫旅》於8月10日起在香港及世界各地陸續上映，然而對電影還原遊戲經典場面及賽車視覺效果等評論出爐前，男配角奧蘭度布林便已率先成為焦點，成為網民批評的對象。

奧蘭度布林雖然在電影裡飾演男配角，然而作為荷里活頂級型男，在海報中明顯被縮小，似乎為刻意安排。（《GT賽車浪漫旅》電影海報）

現年46歲的奧蘭度布林，曾經為荷里活頂級型男，曾參演《魔戒》（Lord of The Rings）系列、《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列等古裝魔幻電影，在《魔戒》被飾演精靈箭手Legolas更成為了銀幕精靈族的代表角色，紅極一時。

奧蘭度布林於《魔戒》系列電影裡飾演精靈王子Legolas，成為「男精靈」的代名詞。（《魔戒首部曲》電影劇照）

奧蘭度布林於《魔戒》裡飾演的精靈箭手，青靚白淨靚仔有型。（《魔戒首部曲》電影劇照）

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然而在《GT跑車浪漫旅》上映後，被發現顏值大崩壞，昔日面型瘦削、青靚白淨的奧蘭度布林，走樣變成一個皮鬆面腫、眼皮下垂的中年大叔，令觀眾愕然！有網民批評表示：「奧蘭度布林的皺紋也太深了吧！」「我認不出他就是精靈王子！」

奧蘭度布林於《GT跑車浪漫旅》飾演Nissan車隊的市場部主管。（《GT跑車浪漫旅》電影劇照）

奧蘭度布林於《GT跑車浪漫旅》顏值大崩壞，被批評皮鬆面腫、眼皮下垂、皺紋滿佈，已不再是當日的精靈王子。（《GT跑車浪漫旅》電影劇照）

雖然《GT跑車浪漫旅》劇情中，奧蘭度布林飾演的Nissan賽車隊的市場部主管，角色設定的確是一位辦公桌後的大叔，但向來走偶像演員路線的奧蘭度布林，顏值突然轉軚「演技派」，一時之間的確難以令觀眾適應。