GT跑車浪漫旅︱奧蘭度布林顏值大崩壞 《魔戒》箭仔慘變鬆弛大叔
撰文：莫匡堯
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荷里活賽車電影《GT跑車浪漫旅》（Gran Turismo），由David Harbour及奧蘭度布林（Orlando Bloom）主演，電影改編自超人氣賽車遊戲系列《Gran Turismo》，講述一位沉迷賽車遊戲的少年，憑出色的技術贏得遊戲的全球比賽，繼而通過Nissan車隊的專業賽車特訓，貨真價實成為一位賽車手的故事。
《GT跑車浪漫旅》於8月10日起在香港及世界各地陸續上映，然而對電影還原遊戲經典場面及賽車視覺效果等評論出爐前，男配角奧蘭度布林便已率先成為焦點，成為網民批評的對象。
現年46歲的奧蘭度布林，曾經為荷里活頂級型男，曾參演《魔戒》（Lord of The Rings）系列、《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列等古裝魔幻電影，在《魔戒》被飾演精靈箭手Legolas更成為了銀幕精靈族的代表角色，紅極一時。
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然而在《GT跑車浪漫旅》上映後，被發現顏值大崩壞，昔日面型瘦削、青靚白淨的奧蘭度布林，走樣變成一個皮鬆面腫、眼皮下垂的中年大叔，令觀眾愕然！有網民批評表示：「奧蘭度布林的皺紋也太深了吧！」「我認不出他就是精靈王子！」
雖然《GT跑車浪漫旅》劇情中，奧蘭度布林飾演的Nissan賽車隊的市場部主管，角色設定的確是一位辦公桌後的大叔，但向來走偶像演員路線的奧蘭度布林，顏值突然轉軚「演技派」，一時之間的確難以令觀眾適應。