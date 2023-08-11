90年代對白靠配音　烏蠅哥金句最明顯、周星馳讀數字竟被鬧到喊？

港產片叱咤風雲的九十年代裡，拍攝電影時講求「快、靚、正」，在每年產量超過百部的盛況下，未必每部電影均有足夠的製作期，而現場收音在當年的技術及成本較高，同時不少內地或台灣演員在港拍攝，未必每位均深諳廣東話，是故拍攝後進行配音便成為慣例，演員在拍攝現場往往會略過對白，在拍攝時以口講「1234567」的數字取代，繼而在配音室親自或由配音員配上準確的對白。

九十年代港產片拍攝講求「快靚正」，不少電影在拍攝時不會進行現場收音，在後期製作時才由演員或配音演員負責配音。《家有喜事》電影截圖。

近日有網民於文藝討論版面中，重提以拍攝以數字取代對白的題目，並舉出最為經典的例子讓年輕一輩影迷了解過去港產片的一大拍攝手法。有網民以王家衞首部執導的劇情長片《旺角卡門》為例，表示戲內由張學友飾演的烏蠅哥經典對白：「吔屎啦你！」在畫面中明顯嘴型與對白不合，而烏蠅哥的對白在後期製作中，亦由配音演員鄧榮銾配製。有網民推測當時王家衞請張學友於拍攝時演繹出最具狠勁的表情，再講出「1234」形式的對白。

網民表示最經典的配音例子，便是《旺角卡門》裡，張學友飾演的烏蠅哥一句「吔屎啦你」。（《旺角卡門》電影截圖）

而作為九十年代最紅極一時的演員周星馳，不少代表作品均留下大量經典搞笑對白，至今仍非常燴炙人口。然而曾與周星馳合作《江湖最後一個大佬》的已故資深演員柯俊雄，卻曾於生前一則訪問裡，大爆周星馳拍攝時沒有背好對白便上場，令他氣憤得當場開罵！

柯俊雄與周星馳在《江湖上最後一個大佬》裡飾演父子。（《江湖上最後一個大佬》電影截圖）

柯俊雄表示，周星馳當時要拍攝的一場戲，對白僅有12個字，卻在攝影機面前說「123456789101112」，令柯俊雄不留情面地大罵，連周星馳也被罵得流下淚來。

柯俊雄因為周星馳沒有背好對白便拍攝，更講出數字對白而氣憤大罵。（視覺中國）