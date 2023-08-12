殭屍100｜白石麻衣被封「隱乳女神」　初中時期為幫朋友慘遭霸凌

改編日本漫畫《殭屍100：在成為殭屍前要做的100 件事》（簡稱︰殭屍100）的電影，剛在Netflix上架，是一部搞笑多過驚嚇的喪屍片，並由赤楚衛二與白石麻衣主演。其中白石麻衣一直以顏值見稱，更有「隱乳女神」稱號。



白石麻衣在戲中同樣要完成100件事，以免抱憾終身。 （《殭屍100》劇照）

故事講述一直被公司壓榨的天道輝（赤楚衛二 飾），在喪屍攻擊人類後，反而覺得「黑色人生變得明亮光輝」，從而寫出100件要成為殭尼前要完成的事，逐一達成。漫畫大獲好評，因為劇情展現出上班族成為社畜的苦況，而且比世界末日還要難捱，引發讀者共鳴。

戲中強悍性格，勇戰喪屍群。(《殭屍100》影片截圖）

戲中的白石麻衣，只作有限度的性感。(《殭屍100》影片截圖）

現年30歲的白石麻衣，19歲時經乃木坂46一期生出道，在片中飾演三日月閑，是個擁有火辣身材，很喜歡甜食的少女，與天道輝在便利店第一次相遇。白石麻衣擁有甜美的笑容，雪白肌膚，加上性感美胸，但並冇經常裸露，故在推出寫真集時，公開性感美艷照時，獲日本粉絲認定是「隱乳女神」，連帶寫真集銷量亦大好。

白石的寫真集銷量相當不俗。（寫真相片）

戲中的霸氣講義氣的性格，或許有部分自己的影子，因為她早於初中時間，因替被霸凌的同學出頭，故同遭霸凌，甚至不想再返學。後來隨父母親離開出生的群馬縣，搬家到埼玉縣，得知當地有音樂相關的專門學校，故由高中開始升讀，並培養出音樂造詣。