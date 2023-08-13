龍咁威20年｜五大金句講到今日　谷德昭5年前想開第三集終告吹

2003年8月21日上畫的電影《龍咁威2003》，由谷德昭執導，鄭中基、鄧麗欣、張達明、李璨琛主演，在周星馳減產，張家輝開始轉型下，該片成功為鄭中基奠定新一代笑匠位置，兩年後更拍埋續集《龍咁威II之皇母娘娘呢？》。電影至今已廿年，大部分對白都成為大家日常用語，而大家期待的《龍咁威3》其實都早有打算開拍，但最終因一個原因告吹了。

重溫《龍咁威2003》五大金句

「就係咁橋，唔准諗即刻答！」

鄧Sir鄧梓峰考鄭中基幾位，在危急關頭下點樣處理幾個問題，仲要三位唔准諗即刻答！呢句亦成為電影金句之一。（《龍咁威2003》電影截圖）

「一係唔威，一威就要龍咁威」

鄭中基一直被老竇羅家英睇死，於要在他面前許下諾言，一定要有出頭一日。（《龍咁威2003》電影截圖）

「呢幾年我都賺夠，我都想畀人賺下」

戲中扮演《警訊》，騙徒呃阿婆買「瑞士山區肺」。（《龍咁威2003》電影截圖）

「恨鐵不成鋼呀」

最終發現曾志偉並非鉺對自己，只係恨鐵不成鋼，但要提高聲線講出先係正宗。（《龍咁威2003》電影截圖）

「都係嗰句啦，容易襯衫啊嘛」

呢個係同一車款，一口氣買齊十四隻色的原因。（《龍咁威2003》電影截圖）

2019鄭中基宣布開拍第三集

其實《龍咁威3》，作為導演谷德昭一直都有打算，男主角鄭中基有好幾次接受訪問，都講到其實一直有計劃，而且早已埋班，可惜種種原因只能推遲。而第三集更講明會係鄭中基加谷德昭聯合導演。直到2019年2月初，鄭中基在其個人演員會尾場時，突然送上驚喜，宣布將以原班人馬開拍《龍咁威3》，並作為2020年賀歲電影，這是多年來一個比較肯定的公布。

當年鄧麗欣（右）在拍攝《龍咁威》時大約19、20歲。（《龍咁威》劇照）

不過好明顯，去到2020年，《龍咁威3》都一直沒有出現。而後來在2022年的《爆谷一周》節目中，游學修問到谷德昭關於《龍咁威3》的計畫，谷德昭終講出原因：「當時要開始了…不過環境變得不同，天翻地覆，所以暫時不能開拍。」未知這次告吹，又會否有機會重燃呢？

重溫《龍咁威2003》的經典對白