怨泊｜專訪何超儀藤井秀剛港日合作　導演︰日本人知道被邪教控制

由何超儀創立的852電影公司籌拍，請來日本導演藤井秀剛執導的新作《怨泊》，將於8月31日在香港上映。電影由何超儀、周俊偉主演，全片於日本東京拍攝。《怨泊》講述女主角Sarah，一位香港地產業CEO，遠赴日本公幹期間，於一間民泊內遇到的靈異恐怖經歷，更揭開日本邪教的神秘面紗！《怨泊》女主演兼監製何超儀（Josie）與導演藤井秀剛（Shugo Fujii）早前接受《香港01》專訪，分享這次港日電影近年鮮見的跨界合作，以及Josie同為演員與監製的心路歷程。

香港驚慄電影《怨泊》主演兼監製何超儀（Josie）與日本導演藤井秀剛（Shugo Fujii）就電影接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

《怨泊》由何超儀主演兼監製，藤井秀剛執導，將於8月31日在香港上映。（《怨泊》電影海報）

《維多利亞壹號》促成《怨泊》

852電影公司曾製作何超儀主演的代表作《維多利亞壹號》，多年後再次拍攝驚慄電影，更請來日本導演執導，Josie分享促成這次合作的經過：「透過我日本的經理人口中，知道藤井秀剛是一位新晉導演，拍攝許多驚慄、血腥、變態、人性扭曲題的作品，令我期待能夠與他合作。沒多久我經理人便送了一份藤井導演的劇本給我，我當然看、看完覺得『嘩！咁樣都寫得嘅！』但這樣也寫得出，我就一定要演！」

曾主演驚慄電影《維多利亞壹號》的何超儀，接到日本新銳導酒藤井秀剛的劇本《怨泊》後，便認為意念非常瘋狂，於是決定一定要拍攝及演出。（陳順禎 攝）

至於藤井導演，他亦表示榮幸能夠與Josie合作：「能夠參與這部電影，對我而言是一個奇蹟！我看過由Josie主演的電影《維多利亞壹號》，非常喜歡這部作品，並在想如果有機會與這位女演員合作就好了！六個月後，我接到一位相熟監製的電話，問我有沒有興趣拍攝一部Josie Ho的電影，然後我說『Josie Who？』於是就令我參與到這部電影當中。」對於Josie於《維多利亞壹號》的演出，藤井導演盛讚：「我喜歡這部電影的所有元素！她演繹的方法、劇情故事，所有元素！我被電影震撼到！作為一部驚慄電影，但亦不但營造到恐懼，亦呈現了香港社會的狀況。」

導演藤井秀剛看過《維多利亞壹號》後直言非常喜歡何超儀的演出，亦被電影的威力震撼到！（陳順禎 攝）

超儀與藤井導演首度合作，她表示二人過去曾經於外國留學，背景與喜好相近：「都算是一拍即合，因為他在紐約留學、就讀電影學院，你會分享你在迪士尼電影學院的故事嗎？」藤井導演分享指：「我從加州藝術學院（CalArts），是一所華特迪士尼投資開辦的大學，添布頓（Tim Burton）也是學院的校友。」而Josie則續指：「現在喜歡拍獨立電影、再進化的電影來說，我喜歡說一種『進化論』，去探討人類的正反面，人人都有的面貌，連天使也會有魔鬼的一面！所以好想去探討這件事，同時是一件普世的事。」

何超儀希望藉《怨泊》探討人性的正反面。（陳順禎 攝）

《怨泊》裡的邪教東京

《怨泊》全片於東京取景拍攝，劇情亦以東京為背景，Josie表示東京在電影裡的地位無可取替：「一定要去東京拍！因為如藤井導演說『只有東京有這樣的邪教』，東京真的有邪教，但香港不知道有沒有，但肯定不是東京的離譜程度。電影最後拍不夠片，大槪有10分鐘左右，我們本來嘗試在香港幫他補拍，但他看到後認為不是拍得不好，只是香港真的沒有這些東西，於是讓他補拍。」

《怨泊》以邪教作為軸心，全片於東京取景，導演藤井秀剛直言只有在東京在有電影裡的邪教。（陳順禎 攝）

《怨泊》以邪教為中心，對於日本的邪教，藤井導演卻表示自己算不上研究邪教的狂迷：「我基本上沒有為邪教進行資料搜集，我們基本上在邪教上生活，所有日本人也知道日本是邪教控制，但這是一項禁忌的話題，所以所有人也避談。但在前首相安倍遇刺身亡後，日本人便開始談論我們是被邪教操控的事，而電影拍攝在安倍遇刺前，我其實一直也想拍攝一部關於此事的電影。」

藤井秀剛導演表示，在前日本首相安偣晉三遇刺身亡後，日本民間牽起對邪教控制日本的禁忌討論。（Getty Images）

在拍攝《怨泊》前，藤井過去的作品均涉及不少血腥暴力的元素，他笑指：「這是一部Josie的電影，我其實是一個很仁慈的人，我不喜歡暴力！她逼我去拍！其實我看暴力的電影長大，這就是箇中原因。」曾於外國留學、操一口流利英語的藤井導演續指：「大部分也是西方的電影，我看荷里活、意大利、法國電影長大，所以我喜歡類型電影，同時從暴力去看世界是一個有趣的角度，我看到社會的混沌，透過電影去呈現出來。」

曾留學美國的導演藤井秀剛，操一口流利的英語。（陳順禎 攝）

崇拜外語電影世界，藤井導演亦分享了幾位對他影響甚深的神級電影大師：「對我來說，導演Brian De Palma是神一般的存在，希治閣（Alfred Hitchcock）是驚慄大師，亦是神一般的存在。」《怨泊》結尾一段高潮戲份，發生於地牢之中，令人聯想到希治閣經典作品《驚魂記》（Psycho），被問及是否刻意向偶像致敬，藤井導演表示：「可能吧！但因為我也很喜歡《德州電鋸殺人狂》（Texas Chainsaw Massacre）等電影，地牢是囚禁人的最佳場所，應該是出於這個原因吧！」

「驚慄大師」希治閣在藤井秀剛眼中，是神一般的存在。（imdb）

何超儀身兼監製、女主角

藤井導演受邀與852電影公司合作，在《怨泊》的拍攝現場，Josie擁有監製與演員的雙重身份，藤井導演表示與Josie合作並不會令他具有壓力：「對我而言，Conroy與Josie都是出色的監製，因為他們給我許多創作自由，幾乎去做任何事。一般來說不會這樣處理，有很多監製會設定不同的限制，猶其是在日本，他們毫不在乎導演的故事，只管其他製作部份。」

何超儀與老公Conroy陳子聰均為《怨泊》擔任監製。（資料圖片）

在藤井導演的鏡頭下，觀眾會從角色Sarah身上，看到何超儀剛柔並重的演繹。對於如何切入演繹《怨泊》，Josie表示：「導演看過《維多利亞壹號》，見我演不少電影角色都比較強勢的女性，本身打算讓我演一位弱勢的女性，但我的角色是一位來自香港的女性CEO，不會過於弱勢，當然『有返咁上下辣』啦！導演本來設計了對白讓我大罵鬼怪『你唔好以為你嚇到我啊！貞子係我啲Friend嚟！』誰知我講對白出來仍然十分強勢，就令導演覺得有更多玩味發揮空間！」

導演藤井秀剛看過何超儀於《維多利亞壹號》較強勢的演出，原本希望何超儀於《怨泊》裡演繹較弱勢的女性角色。（《維多利亞壹號》劇照）

何超儀自言擁腫：唔可以修個胸！

擁有多國血統的超儀，五官輪廓極具個人特色，亦為香港女演員間鮮見。Josie對於自己作為演員的特點，分析得相當深入：「我的輪廓、五官，要很淡妝、甚至不化妝、很瘦削，才能夠做得弱勢的女性。你看我的樣貌、身型就一定知道我好惡！我不希望呈現一個與角色不符的形象，不希望『嘩！一個肥婆咁！』因為拍攝的時候很肥！但他們的燈光師很利害、攝影師也很利害！能夠避開所有肥胖的部位，只留下最美的一面。」Josie直言沒有刻意為演出修身：「因為角色大肚嘛！加上電影主旨與餵奶有關，唔可以修個胸㗎！」

何超儀自言沒有為《怨泊》修身，猶其因為電影與母乳有關，更加不能修胸。（陳順禎 攝）

藤井導演亦立刻介紹Josie提到的這位傳奇攝影師：「我們的攝影師加藤雄大，曾為黑澤明工作，是一位傳奇攝影師。因為我已經認識了他二十年，所以直接邀請他加入。他亦曾經為名導演岡本喜八工作，我亦視岡本導演為我的恩師。」而Josie亦緊接介紹《怨泊》的燈光師：「我們的燈光師也相當利害，20年前得過日本學院大獎後、今年又再得獎。」Josie直言：「我嗰排都好擁腫下，佢可以拍到我自己都未見過、自己喺鏡頭前咁靚嘅樣，因為我哋又冇改、冇執，因為我哋冇錢執！我哋唔夠預算去做修輯、後期製作。」

《怨泊》導演藤井秀剛，邀請曾為黑澤明及岡本喜八兩大名導工作的攝影師為電影掌鏡。（陳順禎 攝）

Hair：Vic Kwan 關列峰@ IA Hair& Nails

Makeup：Angus Lee