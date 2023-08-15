Barbie芭比｜全球票房將打破哈利波特 瑪歌羅比片酬加分紅近4億
玩具商Mattel與華納兄弟影業首部合作電影《Barbie芭比》（Barbie），自上映以來在全球掀起熱潮，全球票房至今更錄得 11.8 億美元（約92億港元），這個成績更令讓《芭比》打贏兩大超級英雄《水行俠》（Aquaman）及《蝙蝠俠︰夜神起義》（The Dark Knight Rises）成為華納兄弟影業自創立以來，賣座電影的第二位，咁第一位又係邊個？
電影《Barbie芭比》自7月20日上映以來，由起初恐怕不夠《奧本海默》（Oppenheimer）鬥，到而家成為票房奇葩，都只係短短3個星期的事，而且直至昨日（14/8），全球票房已大收92億港元，成為華納兄弟影業賣座電影第二位，而第一位就是累積收 13.4 億美元的《哈利波特：死神的聖物 2》（Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II, 2011）。
票房大收，華納影業當然高興，不過最高興似乎係女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）。據外媒《Variety》披露，根據多個消息來源指，身兼女主角與製片人的瑪歌羅比，預計可憑電影賺取高達 5,000 萬美元（約3億9000萬港幣）的片酬及票房分紅，而編劇兼導演葛莉塔葛薇（Greta Gerwig）同樣亦獲利甚豐。由於《Barbie芭比》上映還未夠一個月，而且每周票房跌幅極低，「芭比」有機會再破哈利波特紀錄，成為華納影業一姐。
華納兄弟影業十大票房
01 《哈利波特：死神的聖物 2》$1,315,363,647美元
02《Barbie芭比》$1,187,042,188美元（上映中）
03 《水行俠》$1,143,758,700美元
04《蝙蝠俠︰夜神起義》$1,082,228,107美元
05 《Joker小丑》$1,066,208,658美元
06《哈比人：不思議之旅》$1,014,938,545美元
07《蝙蝠俠︰黑夜之神》$998,725,484美元
08《哈利波特神秘的魔化石》$965,043,494美元
09《哈比人：荒谷惡龍》$959,358,436美元
10《哈利波特：死神的聖物 1》$951,032,438美元