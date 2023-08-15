《搗破法蘭克》談善言抱病坐住輪椅煞科　楊偲泳送上窩心按摩

全新犯罪港產電影《搗破法蘭克》，由談善言、岑珈其、林家熙（Locker）、楊偲泳（Renci）、袁富華、楊偉倫（阿卵）、陳獻略及王嘉盈等主演，日前順利完成拍攝並舉行煞科宴慶祝。其中談善言更抱病在身，拍畢所需鏡頭便坐在輪椅上休息，而同場的演員亦對她處處照顧。



談善言抱病在身，堅持到煞科。（《搗破法蘭克》拍攝現場）

《搗破法蘭克》描述四位年輕人劫富濟貧的故事，而就在高溫炎熱的下午，談善言、林家熙、岑珈其與楊偲泳四人，完成最後一場煞科戲。雖然談善言抱病在身，但仍堅持完成最後一天戲份，還緊張每個鏡頭拍攝，密密向攝影師及導演了解。而Renci則為阿談推輪椅兼按摩，溫柔細心照顧。最後順利殺科，眾人皆興奮擊掌擁抱慶祝完成拍攝工作，珈其、Locker及阿卵隨即向阿談上問候：「完成拍攝終，於可以回家休息。」

Renci在現場送上按摩。（《搗破法蘭克》拍攝現場）

四位主演在殺科宴上接受訪問，皆表示非常高興，珈其說：「開心同唔捨得，最好快啲原班人馬開第二套，可以在另一套全新的電影上再度合作，或者可以拍攝一齣更長或幾個季度的電影。」對於今次合作是否友誼大進，四人異口同聲表示一向都是好好的朋友，Locker說：「我哋不嬲都好friend，今次拍攝反而要扮冇咁friend。」

四位向來份屬老友，更笑言預咗今次會傳緋聞，大家盡情寫。（《搗破法蘭克》拍攝現場）

Renci笑言：「完成拍攝後，四人已約定一齊傳緋聞，你哋要盡量寫，我哋接受到。」Renci笑言：「我同阿談點樣爭Locker，然後再爭珈其。」四人表示，下次最想一齊拍攝喜劇及鬼片，珈其說：「我哋港產鬼片以前都好勁，可以一齊試下。」阿談及Renci表示希望可以有機會扮鬼演出，而Locker則想扮演外表勇敢，內裏膽小的有趣角色。