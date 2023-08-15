陰目偵信｜絕密片段曝光　肥仔@ERROR為降魔與阿正獻「熒幕初吻」

香港驅魔驚慄喜劇《陰目偵信》，由「阿Dee」何啟華、「肥仔」梁業、193郭嘉駿、吳保錡、譚旻萱、周家怡及郭思等主演，首次齊集ERROR四子全員演出，早前已於全港上映。《陰目偵信》劇情講述一棟唐樓受到鬼魂的侵襲而不得安寧，居民阿源向陰目偵信求救，陰目偵信受命調查後，發現收樓事件背後竟與古老的邪惡煉鬼族有關！



《陰目偵信》首度齊集ERROR四子阿Dee、肥仔、193及保錡，與譚旻萱、周家怡、郭思一同主演降魔驚慄喜劇！（《陰目偵信》電影海報）

阿正（黃正宜）於《陰目偵信》飾演神婆一角，與阿Dee、肥仔有一場爆笑對手戲，誰知更突然升溫成激情戲份！（《陰目偵信》電影劇照）

阿正（黃正宜）在《陰目偵信》裡的神婆造型設計用心，一反阿正平時搞笑的形象。（《陰目偵信》電影劇照）

電影中，於「陰目偵信」工作的ERROR四子各具降魔伏妖的能力，並爆笑大玩經典港產片的驅魔元素。劇情中，肥仔與阿Dee拜訪阿正（黃正宜）飾演的神婆，期間阿正突然招魂上身，捉緊二子之手、抽搐狂震、反眼變聲，嚇得二子手足無措。鬼上身的阿正突然以一把男人聲大嗌：「你兩個X樣都幾X多事喎！」更出手緊箍阿Dee條頸！再大嗌一句：「斬鬼斬得咁過癮啊！去死啦！」

與神婆阿正共坐一枱的阿Dee、肥仔，被陰森恐怖的阿正嚇呆！（《陰目偵信》畫面截圖）

神婆阿正更突然對肥仔、阿Dee大嗌一句：「你兩個X樣都幾X多事喎！」（《陰目偵信》畫面截圖）

阿正鬼上身逐格睇：

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阿Dee被鬼上身的阿正箍頸，向肥仔求救之時，肥仔一臉認真、冷靜地從衣袋裡掏出一枝潤唇膏，原來唇膏上竟畫有降魔符咒！神似經典殭屍片中的桃木劍！肥仔一邊走近阿正與阿Dee，一邊來回搽上潤唇膏，突然一閃身出現在阿正雙臂中間，大力吻向阿正，在肥仔與阿正激吻期間，阿正便鬆開箍緊阿Dee的雙手，轉而抱緊肥仔，忘形激吻！

雖然呢幕係阿正電影上第一個「熒幕初吻」，不過阿正就澄清拍攝時只是借位，並未真正咀落去。

阿Dee被阿正箍頸幾乎冇命，肥仔仲有心情搽唇膏？（《陰目偵信》畫面截圖）

為拯救被箍頸的阿Dee，肥仔唯有出手，激咀阿正兼驅走惡靈！（《陰目偵信》畫面截圖）

肥仔阿正激咀逐格睇：