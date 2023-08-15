陰目偵信｜193@ERROR稱收騷擾短訊拒再謝票　「謝票並唔係義務」

由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）主演的電影《陰目偵信》，上周四（10/8）正式公映。近年電影宣傳興起謝票活動，無論主角、配角、導演還是編劇、監製，人人都有機會到戲院接觸觀眾，既可接收觀眾反應，粉絲又有機會接觸偶像，順勢谷埋票房，互惠互利。不過昨日（14/8）193就在官方telegram 群組上宣佈拒絕再為電影謝票。



《陰目偵信》是ERROR首部主演的電影，上周四上映，大家都對票房甚為緊張。（《陰目偵信》海報）

阿Dee飾演的小次郎加入陰目偵信，一起破解靈異謎團，193飾演的Patrick，自稱是外星混血兒。（圖片來源：英皇電影）

在TG群組的貼文中，一來便說︰「收到啲好騷擾嘅message，所以同大家解釋返（番）。」隨後他便講出自己對謝票的見解︰「謝票並唔係義務，我亦都冇應承過任何嘢。身為一個配角已經做足晒戲劇上嘅本分（份），亦希望大家買飛入戲院係帶住一個想電影嘅心情入去。」

193聲稱自己不是主角，但其實戲份都相當吃重。（《陰目偵信》Facebook圖片）

193在TG講出自己對謝票的見解。（TG截圖）

193再解釋近月工作非常忙，除了恆常的工作，還要準備舞台劇以及即將要出外景拍節目，有時間又要開始今年第二首Solo歌，工作繁忙令到自己身體狀況變差。更表示︰「如果唔係你哋包場，其實我真係唔太想特登抽時間去謝票，有時空閒時間我會比較想休息、養聲同埋做歌。」

最後193更指，「既然原來抽時間去謝票係會收到騷擾Message，今後我決定唔再謝票，不過請大家繼續大大力支持《陰目偵信》呢套電影。」

首映禮當日，現場有不少193粉絲到場，想見偶像一面。（梁碧玲 攝）

翻查《陰目偵信》facebook專頁，電影上畫後首個星期六，193原定跟Dee哥何啟華，以及女演員郭思及導演梁國輝，於九龍新界每日有10場試票。（《陰目偵信》Facebook圖片）

星期六的試票場，部分都見到193現場。（《陰目偵信》Facebook圖片）

同日部分場次已不見193出現。（《陰目偵信》Facebook圖片）

對於一部電影，首個周末的票房表現非常重要，直接影響下周的排片量，故謝票活都會他中在上畫後的首個周末。翻查《陰目偵信》facebook專頁，電影上畫後首個星期六，193原定跟Dee哥何啟華，以及女演員郭思及導演梁國輝，於九龍新界每日有10場試票，但據粉絲表示其中有幾場193都缺席，未能目睹偶像本人。

去到明天，謝票場由吳保錡及周家怡負責。（《陰目偵信》Facebook圖片）

而電影除了有ERROR四子，其實都有幾位女主角，包括周家怡、譚旻萱（Mandy）以及英皇娛樂旗下藝人郭思。而明天（16/8）就有6場謝票場，會由吳保錡及周家怡出席。