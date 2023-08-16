《七月返歸》白靈化大戲妝添靈氣　與AK合作大讚可愛︰有一份默契

由MIRROR成員江𤒹生（AK）、白靈、太保及譚玉瑛聯合演出的懸疑驚慄電影《七月返歸》，將於9月14日上畫，今日（16/8）正式曝光海報，海報中白靈以大戲妝造型倒吊在上方，氣氛詭異。配上AK的驚慄神情相當嚇人。



海報中白靈以大戲妝造型倒吊在上方，氣氛詭異。配上AK的驚慄神情相當嚇人。（《七月返歸》海報）

《七月返歸》是由mm2新晉導演計劃大獎得主謝家祺，編寫劇本及執導。對於主演電影即將與觀眾見面，回想起拍攝點滴，AK表示好開心︰「《七月返歸》終於要在香港上映，拍這套戲的過程雖然有點辛苦，因為搭景的工廈很熱，拍攝過程都好緊張，但我好enjoy整個體驗，好好玩。」

首度挑戰大戲妝容的白靈，在炎熱天氣下長時間帶妝拍攝，引致皮膚敏感。（《七月返歸》劇照）

白靈堅持拍攝完畢才到醫院檢查。（《七月返歸》劇照）

電影上月於紐約亞洲電影節舉行世界首映，而AK亦是第一次看到自己的演出︰「雖然見到自己有很多不足，但都很開心可以參與到這部電影，學到很多嘢，希望香港上映時大家都會喜歡《七月返歸》!」至於首度挑戰大戲妝容的白靈，在炎熱天氣下長時間帶妝拍攝，引致皮膚敏感，不過白靈堅持完成拍攝才到醫院檢查。

AK自感戲中的自己有很多不足，但都很開心可以參與到這部電影。（《七月返歸》劇照）

白靈大讚AK可愛、熱情亦很自然，互相有一份天然的默契。（《七月返歸》劇照）

白靈亦表示對香港有很特別的感情，對於今次首次與 AK 的合作，白靈大讚對方可愛、熱情亦很自然，互相有一份天然的默契，不用刻意去做些甚麼。導演謝家祺就以「小生命」來形容作品，「它包含了我們台前幕後的信念與汗水，急不及待想跟大家見面！」又提醒有機會第一時間欣賞該片的觀眾，切勿劇透。