《至尊三十六計》李婉華豔壓鍾麗緹　30年後混血星二代贏選美反勝

由劉德華、梁家輝、李婉華與鍾麗緹主演的喜劇《至尊三十六計之偷天換日》於30年前上映，電影為一代性感女神鍾麗緹（Christy）的處女作，當年便一舉成為女主角之一，與劉德華飾演銀幕情侶。



《至尊三十六計之偷天換日》於1993年上映，由劉德華、梁家輝、李婉華、鍾麗緹主演。（《至尊三十六計之偷天換日》電影截圖）

《至尊三十六計之偷天換日》為罕見的監獄主題港產喜劇。（《至尊三十六計之偷天換日》電影海報）

然而《至尊三十六計之偷天換日》裡，原為劇情主軸的劉德華與鍾麗緹，卻分別被梁家輝與李婉華搶盡戲份與風頭，梁家輝不論搞笑度與演技均比仍為偶像派的劉德華優勢，李婉華則比初出道的鍾麗緹更為美豔性感，與梁家輝之間的色誘橋段成為經典一幕。

當年李婉華美豔得非常誇張！（《至尊三十六計之偷天換日》電影劇照）

李婉華亦在電影中搶盡鍾麗緹的風頭。（《至尊三十六計之偷天換日》電影劇照）

電影《至尊三十六計之偷天換日》中，梁家輝與李婉華的演出成功搶戲。（《至尊三十六計之偷天換日》電影截圖）

《至尊三十六計之偷天換日》上映30年後，兩大女主角均分別出嫁並成為三孩之母，李婉華於2003年誕下長女Natalie及後亦誕下一對雙胞胎兒子；經歷三段婚姻的鍾麗緹則與第一任丈夫誕下長女Yasmine、與第二任丈夫誕下二女Jaden及三女Cayla。

李婉華遠嫁至加拿大後，誕下長女Natalie及一對雙胞胎兒子。（Natalie IG圖片）

經歷三段婚姻的鍾麗緹，與第一任丈夫誕下長女Yasmine（右二），及後與第二任丈夫誕下二女Jaden及三女Cayla。（鍾麗緹IG圖片）

李婉華與鍾麗緹兩位長女，近年以星二代身份成為娛圈中人，李婉華女兒Natalie今年陪母親從加拿大返港，接受傳媒訪問時表現成熟，更直言自己熱愛唱歌跳舞，並以成為演員作為目標，入行之路促勢待發。Natalie現時正於多倫多就讀大學，「鬼妹仔」性格的她不時於社交媒體分享美照，形象健康性感，上月亦於香港與女性友人同遊、性感出席遊艇派對。

李婉華與長女Natalie。（李婉華IG圖片）

Natalie早前陪同母親李婉華返港，接受傳媒訪問時直言熱愛唱歌跳舞，目標更是成為演員。（Natalie IG圖片）

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鍾麗緹長女Yasmine繼承父母多國混血血統，更遺傳到母親的水靈雙目與曲線身材，Yasmine亦跟隨母親的選美道路，於2021年參選溫哥華華裔小姐，成為亞軍、最上鏡小姐兼才智出眾獎。Yasmine現為創作人與演員，於溫哥華發展，而她亦經常於社交媒體分享動向，不時大晒性感造型照，展現成熟豐滿身材。Yasmine完美繼承母親絕強基因，不論顏值與身材均完勝Natalie，為母親反勝出道時被李婉華豔壓的前事。

鍾麗緹長女Yasmine遺傳父母多國血統，精緻五官極為出眾！（鍾麗緹IG圖片）

Yasmine跟隨母親選美道路，成為2021年溫哥華華裔小姐亞軍！（Yasmine IG圖片）

Yasmine選美之時正值23歲。（Yasmine IG圖片）

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