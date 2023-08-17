陳凱歌執導主旋律電影女童海報引爭議　片方回應：表達屈辱形象

內地近年推出不少主旋律電影，好似《戰狼》系列、《長津湖》系列、《我和我的祖國》等等，由導演到演員陣容都相當豪華，票房不俗。最近，由陳凱歌執導的新戲《志願軍：雄兵出擊》定檔9月30日上映，片方連日來相繼公開劇照，多達59位演員，包括吳京、章子怡、朱一龍、黃曉明、朱亞文、魏大勛等，但其中一張卻引起爭議，遭網友炮轟。



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海報中的小女孩頭戴白色帽，身穿白色裙，腰部中間、裙擺、帽子上均有類似毛線球的鮮紅色裝飾，遠看如同鮮血，而小女生妝容慘白，臉頰塗抹圓形粉色胭脂，眉峰高聳呈拱形，小巧的鮮紅嘴唇對著鏡頭微微笑，陰森詭異，嚇怕一眾網友，不看片名一度以為是恐怖片，嚴重不符合兒童形象，紛紛狠批道：「嘩眾取寵，電影還沒看己經被噁心到了，大家不要去貢獻票房就完事了」、「講真，即便不考慮任何因素，只單純看這個海報畫面，就讓人非常不適」、「不是爭議，就是侮辱先烈和歷史」等。

網友炮轟片方侮辱歷史。（電影海報）

事後，片方對角色人物造型作出解釋：「新中國成立前，幼年的李曉在戰亂中被外國人收養，她被『養父』要求扮成小丑跳舞，在宴會上供人取樂。也就是大家看到的這個造型。」表示是想表達屈辱形象。不過，網友對這個解釋並不買賬，於是片方再度發長文道歉，且刪除了海報。

據電影人物介紹，李曉是新中國第一代外語人才，曾在中國赴聯合國代表團中擔任翻譯，又投身戰場一線。不過是虛擬角色，幼年由張熙然飾演，成年則由張子楓出演。

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