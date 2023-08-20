怨泊｜專訪何超儀《維多利亞壹號》女主角︰我從Juno手上爭返嚟！

由何超儀創立的852電影公司籌拍，請來日本導演藤井秀剛執導的新作《怨泊》，將於8月31日在香港上映。電影由何超儀、周俊偉主演，全片於日本東京拍攝。《怨泊》講述女主角Sarah，一位香港地產業CEO，遠赴日本公幹期間，於一間民泊內遇到的靈異恐怖經歷，更揭開日本邪教的神秘面紗！《怨泊》女主演兼監製何超儀（Josie）與導演藤井秀剛（Shugo Fujii）早前接受《香港01》專訪，分享這次港日電影近年鮮見的跨界合作，以及Josie與丈夫Conroy陳子聰的工作點滴。

香港驚慄電影《怨泊》主演兼監製何超儀（Josie）與日本導演藤井秀剛（Shugo Fujii）就電影接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

片場講粗口鬧老公

為《怨泊》擔任監製的除了何超儀，亦包括老公陳子聰（Conroy）。談及與陳子聰合力監製多部電影，Josie表示二人對一直製作的作品感到滿意：「《全力扣殺》很受觀眾歡迎，這一類戲我與老公都很喜歡，是我們真的合拍的位置，帶點搞笑、戇居、X街，我們都很喜歡！《維多利亞壹號》我們知道很Hardcore，但覺得公司無論如何也要有一部。接下來將會有一部《尋找極致的喜悅》，我又覺得別具意義。《怨泊》又再次變得Hardcore！我們都很喜歡，每一部的合作都很融洽！」

何超儀與老公Conroy陳子聰合作監製多部852電影公司的電影。（陳順禎 攝）

與Conroy成婚多年，在電影製作上亦是緊密拍檔，Josie與Conroy之間，難免會有意見不合的地方：「當然有！他有時候在片場中很緊張我，他會照顧着我，當他覺得我『唔正經』，即是工作態度不似很搏命，他會走來說『導演唔鍾意妳休息時間同化妝吹頭講咁多嘢！』因為我很能聊天，他會覺得導演不喜歡，然後我就會講粗口鬧他！『你識啲咩啊！我而家入緊戲，我好緊要，所以要搵人傾下計！』（Josie笑着自行過濾粗口）他就會想我緊記對白，我會想我放鬆。」

何超儀更自爆曾於片場粗口大鬧老公陳子聰！（視覺中國）

對於電影公司的發展方向，Josie坦言夫妻之間的視野足以互補：「他思考的方向會更為遠大，最初他很渴望852是『East Meets West』（東西方交融），但我認為852可以與任何人接觸，可以與日本人接觸，又接觸內地、台灣、韓國、馬來西亞！」

何超儀高瞻遠矚，認為852電影應該成為與世界接觸的橋樑。（陳順禎 攝）

《維多利亞壹號》女主角：我從Juno手上爭返嚟！

超儀與藤井導演的合作，起於Josie主演《維多利亞壹號》，Josie表示作品對自己具有深遠的意義：「《維多利亞壹號》對我來說很極端，不過我認為與社會有一定掛勾，有一種社會意義，所以就覺得當成奇幻電影來拍攝會幾得意、頗瘋狂。我記得有一套Michael Douglas的電影叫《Falling Down》，香港就讓人有一種這樣的感覺，我看到《維多利亞壹號》的劇本便覺得很相似。」Josie亦指該作對852電影公司亦相當重要：「因為我當時剛成立公司（852電影公司），就很想拍一部像《Falling Down》一樣的電影，香港給人的印象是很『䒐』，遇到《維多利亞壹號》劇本時便覺得很接近，因為開公司後也有不少人投劇本來，但都看不到那一樣感覺。」

何超儀主演《維多利亞壹號》令她首度提名香港電影金像獎「最佳女主角」。（《維多利亞壹號》電影劇照）

由彭浩翔導演兼編劇的《維多利亞壹號》，經由超儀演繹後，令她提名香港電影金像獎最佳女主角，並於西班牙錫切斯電影節榮獲「最佳女主角」殊榮。但Josie竟透露原來《維多利亞壹號》的主角原本另有屬意的人選：「（女主角）我從Juno手上爭回來！原本是由Juno演，男主角只得一人，我求他們加一個殺手助手之類，我求完Juno、他就說『好啦…就畀妳拍啦！』因為彭浩翔回去想了一個月，也不能加一個助手的角色。大家都心愛這個故事，最後Juno就割愛。」

何超儀自爆從麥浚龍手中爭奪《維多利亞壹號》的女主角回來。(麥浚龍IG圖片)

反客為主、創立852電影公司

起初成立852電影公司，何超儀表示出於對電影及的渴求：「因為已經年紀不小，以前簽約經紀公司時，要排隊、公司幾時捧紅我？我不知道；公司開拍電影，經理人部門也不知道。經常要去找（電影公司）老闆飲酒、食飯、飲茶，求他們洽談10分鐘，去求（得到演出機會）但也求不到。所以後來自己成立公司，希望為自己尋求更多得意的角色、好的角色。」

在行外人眼中，Josie作為何家千金，難以想像成為藝人後竟如此被動，甚至為了機會而低聲下氣。Josie笑着分享：「怎可能不會面對？簽了合約便是公司的人嘛！也沒辦法說甚麼。如果以我的能力而言，要在公司內『搞騷動』，我是最弱的一個！因為我家庭教育我出來要尊師重道，我沒有手段，只能坦白地問老闆『我想拍戲啊！幾時有工開？』極其量只能這樣做，許多時也不夠別人競爭，所以試了20年後覺得我不夠別人競爭。我家姐便說『妳梗係唔夠人爭啦！妳自己開間公司嘛！』」

何超儀在家姐的建議下，反客為主，創立自己的電影公司。（陳順禎 攝）

初成立電影公司後拍攝《維多利亞壹號》，原來並不被外界看好。Josie表示：「許多時候我們開戲前也會問前輩的意見，好像《維多利亞壹號》，問遍全港的前輩關於應否開拍的意見時，他們都說『冇話唔開得嘅！不過蝕死妳囉！』但我們又因為太愛這個故事，於是心想『不如搏一鋪啦！』於是便拍了出來。」

對於拍攝獨立電影，Josie直言是852電影公司創立時的路線：「最初我們看到香港有許多大製作公司，他們開拍主流的電影，我們一間蚊型的公司，不可能有他們的成本拍《寒戰》一類的電影，所以我們只能夠拍我們經常看的電影，我們比較明白的類型。後來便成為『吸引力法則』，大家都『不如我都畀個變態嘅劇本妳呀』！」

何超儀透露，《維多利亞壹號》在開拍前不獲電影業前輩看好。（《維多利亞壹號》電影劇照）

至於在獨立電影的彈性下，能夠容納更廣泛的非主流題材，Josie表示自己歡迎多元的電影題材：「比較偏鋒啦！其實Quirky（古怪）的題材我們都適合！我們會拍笑片、古怪的題材。尊尼特普（Johnny Depp）就是很好的例子，他與添布頓（Tim Burton）都是很Quirky、Kooky（怪誕）的人，我們都很喜歡這個格調！」Josie笑言自己是尊尼特普的狂迷：「我非常緊貼他的消息與動向！」

何超儀一直為尊尼特普的狂迷。（Getty Images）

合作尊尼特普：唉！睇我啲錢份上⋯⋯

一般粉絲與偶像之間，總會存在一段距離，然而Josie與偶像尊尼特普，竟然有機會藉電影上的合作空間，得以接觸聯繫：「其實正在洽談中！但我沒有演出的機會！有少少傷我的心！他說會聯名監製『益妳喇！同妳聯名監製！』我就想『唉！你剩係睇我啲錢嘅份上……你一啲都冇睇到我嘅才華！』」Josie表示尊尼特普曾聽過自己以他為命創作的歌曲《Johnny Depp》，她表示：「我送過那一首歌給他，透過他的經理人，我說『唔好意思啊大佬，我寫過隻歌，出於熱情嘅！（歌詞）係講你、不過唔係講衰你，介唔介意聽下！』」

何超儀透露自己更曾經將親自創作的歌曲《Johnny Depp）送給尊尼特普聽。（陳順禎 攝）

Josie表示一開始不知道尊尼特普會有甚麼反應，因為在亞洲有人用他的名字寫歌，其實可以起訴自己。但Josie卻欣喜地表示：「他（Johnny Depp）聽了一次，說樂隊玩得不錯。幾年後他又要求重聽一次，那一次他說希望看歌詞的翻譯、妳在寫關於我的甚麼事，我便為他翻譯一次。」Josie興奮地續指：「他也喜歡這首歌，同為音樂人，他最在意我的結他手彈他好不好！」然而，Josie現階段卻未能透露與尊尼特普合作的細節：「他未必會出鏡、我也未必會出鏡。你知道他現在喜歡做導演嘛！」

Hair：Vic Kwan 關列峰@ IA Hair& Nails

Makeup：Angus Lee