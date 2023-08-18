《陰目偵信》葛民輝勸肥仔及早收手　師徒不和靠唱《情與義》修補

由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）主演的電影《陰目偵信》，現正上映。電影公司開始公開部分絕密片段讓已欣賞的觀眾回味，而未入場的觀眾就可以先睹為快。繼阿正（黃正宜）與肥仔的「初吻」片曝光後，來到戲中飾演肥仔的師父葛民輝。葛民輝保持一貫風格，戲中表現勁搶戲，今次仲會唱出經典金曲。



《陰目偵信》海報（《陰目偵信》Facebook）

今次曝光的一段情節，講到肥仔敵唔過大廈的惡靈陣，要向開紙紮舖的師父葛民輝求救，阿葛一聽就覺得唔對路，眼見對方佈下天羅地網，並非一般遊魂野鬼，叫肥仔千祈唔好理。然後肥仔再拎出喺現場執到嘅一嚿石頭問師父，阿葛見到更覺唔對路，甚至叫肥仔早走早著。

阿葛見到肥仔在現場執到的石頭，更覺唔對路，叫肥仔早走早著。（《陰目偵信》片段截圖）

不過肥仔正義入魂，完全聽唔入耳，仲埋怨師父︰「我明嘅，唔阻你發達。」阿葛再三強調，收樓收到要出鬼搞人，絕對唔簡單︰「阻人發達燒春袋呀！」不過肥仔都係無理會，仲向佢發難︰「講到尾，你都係驚背後班有錢佬，驚你咪講囉！」然後大步走出去，而呢個時候阿葛就喝住住，然後突然唱出一首《情與義》，勁爆笑！不過想知點解要無端端唱出呢首有情有義嘅金曲，就要入場睇。