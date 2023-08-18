陰目偵信｜票房欠佳監製致歉　難敵刻意中傷︰出於想你死的怨恨

由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）主演的電影《陰目偵信》，現正上映。電影上映至今剛好一星期，票房錄得有220多萬，成績比預期稍遜。而監製戴栢豪就為此在個人IG發千文，向支持者致歉，既說自己要為此負責，亦說被hater狙擊，感到氣餒。



開鏡日，監製戴栢豪（右一）也有一齊砌燒豬。（taiho55@IG）

「有負了各位的期望」

監製戴栢豪表示電影上映至今，成績與期望確實有落差，而身為作品其中一位重要人物，必須為此負上責任，「有負了各位的期望，實在是萬分抱歉。」他坦言市道不景，每拍一部電影都是一場龐大的賭博，能夠拍得成《陰目偵信》，是得到不少人的支持才成事，但自問人生中最難過的時刻是何時，「我會毫不猶豫回答你，正是現在。電影公映後，每一日對我來說都很漫長，看著電影院的售票狀況，對我來說比起看股市刺激得多，今次確實是一個不易過的難關。」

監製在IG發千字文，寫出作品被惡意批評的感受。（taiho55@IG）

惡評力度「堪比指罵殺父仇人」

從監製的一字一句中，都感受到重重的無力感，雖然他有期望過奇蹟發生，「然而，這次顯然沒有。不過，最讓我失望的不是奇蹟缺席，而是孤立無援的無力感。」原來自《陰目偵信》上映以來，監製幾乎看過每一則留言和評語，「理性負評我更是感恩，好讓我知道不足，下次改善。然而除了這些有用的評價外，我看到最多的，卻是一大堆不友善的惡意攻擊，內容甚至與電影內容無關，而是對演員的人身攻擊、無理的批評。連電影都未入場觀看，又怎能單靠估算去論斷電影的好壞？」

監製戴栢豪在首映禮上，感謝ERROR四子的信任。（資料圖片）

今次是ERROR首次主演電影。（《陰目偵信》劇照）

監製更發覺很多留言並非基於電影技術質素，而是出於一種「想你死」的怨恨，「力度堪比指罵殺父仇人，目的就是為了向其他人鼓吹那部不是值得入場支持的電影、殺死這部電影背後的所有人，而這些指罵，除了傷害箭靶中心的演員外，其實也正正同時傷害著我們幕後每一位手足。」

監製更發覺很多留言並非基於電影技術質素，而是出於一種「想你死」的怨恨。（資料圖片）

憑歌寄意《我們不碎》

文中又指不少人說同類電影看得多，沒有創意，相同的演員看得多，又說悶，「為何就是不可以給多一點機會香港電影？現在香港製作電影的預算，可以用茶餐廳的價錢作比喻，但為何卻要以高級酒店的標準去對待香港電影？」最後他更借用ERROR歌曲《我們不碎》中的歌詞，鼓勵團隊，鼓勵自己。

「成敗並沒什麼根據

就用每一日換來根據

同在世界塌下裡

見證我們繼續不碎也是萬歲」