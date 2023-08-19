回到未來︱四大主角激罕相聚同框合照　外貌Keep得最好竟然係佢？

美國經典科幻喜劇《回到未來》（Back to the Future），於1985年上映並展開系列三部曲作品，成為「時空旅行」電影最具代表性的系列作品。《回到未來》系列由米高霍士（Michael J. Fox）、Christopher Llyod、Lea Thompson等主演，38年前仍為青少年的兩大主角，如今已年過六旬，而戲中飾演博士的Christopher Lloyd更已年屆84歲，比電影續集《回到未來II》穿越到2015年遇見中年的自己，時空跨度更大。

《回到未來》於1985年上映，至今仍然為「時空旅行」主題電影的經典佳作。（《回到未來》電影劇照）

早前《回到未來》四位主角罕有相聚，於社交媒體分享相片後更引起網友瘋傳，其中飾演Marty McFly、Lorraine與博士的三位主角均隨歲月老去，外貌保持得最年輕的一位，竟然是系列裡飾演反派惡霸Biff的演員Tom Wilson。

「博士」Christopher Llyod於社交媒體上分享《回到未來》四大主角難得相聚的合照。（Christopher Llyod Twitter圖片）

以下立即為大家對比四大主角現況與《回到未來》裡化老妝的效果分別：

《回到未來》男主角米高霍士與化上老妝的角色Marty McFly，對比之下真人老去狀態比電影預想更佳。（米高霍士Twitter圖片/《回到未來》電影劇照）

在《回到未來》裡飾演博士的Christopher Lloyd，相比角色預想的年紀更老，自然老態更為明顯。（Christopher Llyod Twitter圖片/《回到未來》電影劇照）

《回到未來》的女主角Lea Thompson，相比電影中的「師奶」模樣保養得更得宜，亦甚具活力。（Lea Thompson IG圖片/《回到未來》電影劇照）