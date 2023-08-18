全個世界都有電話︱專訪周國賢歌手踏入銀幕︰一直希望做電影配樂

由周國賢、韋羅莎、陳湛文聯手主演的香港電影《全個世界都有電話》，由《緣路山旮旯》導演黃浩然執導，故事講述三位中學同學相約在畢業25年後聚首，巧合地各自因為智能手機而經歷了不平凡的一天，更為各自的人生找到新意義，劇情故事對資訊科技、香港回憶及身份認同等槪念均有所反思。早前，《全個世界都有電話》男主角周國賢，接受《香港01》訪問，分享科技日新下的年代回憶及作為演員演繹角色的包袱。



主演《全個世界都有電話》的周國賢，就新作接受《香港01》專訪。（胡凱欣 攝）

由周國賢、陳湛文、韋羅莎主演的電影《全個世界都有電話》，於8月17日在香港上映。（《全個世界都有電話》電影海報）

受導演黃浩然邀請主演《全個世界都有電話》的周國賢（Endy），透露合作前與導演並不相識，然而電影獨特的故事主線與演繹卻吸引到Endy的興趣：「記得導演說，這部電影很簡單『你由頭到尾攞住部電話，自己喺度演就得！』我沒有試過！究竟效果會如何呢？」Endy亦笑言角色與自己真實的年齡階段相當接近，所以把握機會一試。

周國賢於《全個世界都有電話》的角色鍾哲，因為遺留電話於長洲家中，而引發連串波折。（《全個世界都有電話》電影劇照）

電影以香港人對智能電話等資訊科技的依賴為主題之一，周國賢的角色鍾哲亦因為遺留電話而引發連串波折。提到對通訊軟件等的依賴，Endy有感而發：「我這個年紀有幸經歷由Analogue轉變到Digital的年代，所以對舊事物、在未有電話前，例如由傳真機、寫信向心儀的女生表白，放入信封投遞、等待回信，有一種時間的浪漫。」

周國賢表示自己較喜歡舊時代，認為當中有一種時間的浪漫。（胡凱欣 攝）

作為演員兼音樂人，周國賢亦以學音樂的經歷為例，闡述他心目中對時間與歷程衍生的浪漫：「我傾向以前的年代，甚至想回到百幾二百年前，只用蠟燭的年代。因為現在的小朋友太叻，按一個鍵便甚麼都學到，沒有經過時間學懂一件事，太容易、太快。我很懷念年少時捧着結他學和弦的時候，我們很難得到琴行買一本《Beyond大全》，更要複製錄音帶、每段歌逐一細聽。」但他表示現在網上資源簡化了一切，失去了時間與過程，舊日的模式會更浪漫、熱血。同時智能電話的滲入到生活各個層面，Endy表示從駕駛習慣便自覺對電話的依賴：「我回想起我年輕時開車，不需要用導航。我真的捧着地圖，大槪記起路線畫面，就能夠用感覺帶路，以前記路比現在更好。」

周國賢以自己學習音樂為例，說明時間過程所出的熱血及浪漫。（胡凱欣 攝）

《全個世界都有電話》為周國賢參演《白日青春》後又一部文藝電影作品，相比《一秒拳王》等動作片，周國賢表示挑戰性與辛苦程度各有千秋：「當然《一秒拳王》是一部我不知道人生會否能夠多拍一次的動作電影；文藝片方面，反而越簡單的角色越難演繹。猶其是導演追求生活化、自己的演繹，亦給予我相當大的自由度摸索。」

《全個世界都有電話》是周國賢繼前作《白日青春》後又一文藝作品。（《白日青春》電影劇照）

相比《一秒拳王》的拳手及《白日青春》官仔骨骨的警察角色，周國賢於《全個世界都有電話》的角色鍾哲，更接近普羅大眾，Endy表示自己亦有「日常」的面貌：「其實我本人都會踢拖出街！只要不是在舞台唱歌時，其實我在電影世界暴肥我也不介意！當然後來如何瘦回來是另一個問題！」Endy以前作的「形象崩壞」為例說明自己為演戲已放下包袱：「因為拍《一秒拳王》時我都刻意『谷脹』自己，令自己很擁腫。拍之前的一日，我在吃公仔麵、飲啤酒、不睡覺，更要塞綿花在口腔中，所以為了角色也不會考慮形象。」

周國賢為演出《一秒拳王》裡角色肥胖的階段，前一晚吃公仔麵、飲啤酒，更要在拍攝時在口腔內塞入綿花。（《一秒拳王》電影截圖）

周國賢自言隨年紀漸長，對銀幕形象的在意程度比初演電影時放下許多。（胡凱欣 攝）

周國賢更笑指近日完成的劇作，亦有相當家常的演出：「剛與周家怡合作的電視劇《無人之境》煞科，裡面我們飾演一對夫婦，有許多家居的戲份，導演要求我在家中穿『孖煙通』、膠拖鞋，我驚走光、因為真的很容易走光。後來因為穿了兩條打底，被他們笑！我心想『我喺屋企都冇咁自在！』我會穿短褲，孖煙通是內褲嘛！」

周國賢提及剛煞科的電視劇裡，要在家居戲份穿孖煙通演出，頗擔心會走光。（胡凱欣 攝）

為《全個世界都有電話》演唱主題曲《25》，周國賢指在主題曲以外，希望自己在電影與音樂的事業能夠有進一步的銜接，Endy興奮地分享：「其實一直很希望做電影配樂，但未有機會！亦很想寫自己的劇本，但知道自己難以成為一位好導演，我不懂得給予指令，臨場的果斷性不夠，我能我要將領導能力強化，才能夠做導演。」至於為電影配樂的機會，Endy表示：「始終做電影配樂的耗時相當漫長，如果未來有適合的劇本、有人邀請、時間又許可的話，我也希望可以一試。」