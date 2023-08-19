全個世界都有電話︱謝票驚傳Cut場告急　導演：戲院排程未公布晒

香港電影《全個世界都有電話》，由《緣路山旮旯》導演黃浩然執導，周國賢、韋羅莎、陳湛文主演，電影講述三大男女主角，各自因為智能電話經歷了不平凡的一日，更為人生找到新意義。《全個世界都有電話》於8月17日正式上映，在上映當日，導演黃浩然與周國賢出席謝票活動時透露，上映首個週末已開始縮減場次，由過百場急跌至五十多場，令一眾影迷驚訝！今日《香港01》向黃浩然導演查詢電影場次狀況，並了解為新作上映制訂的宣傳對策。

香港電影《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文主演，《緣路山旮旯》導演黃浩然執導，於8月17日正式上映。（《全個世界都有電話》電影劇照）

《全個世界都有電話》於8月17日上映日，驚傳首週末將剩下五十多場，甫一上映便驚傳告急。（《全個世界都有電話》電影海報）

黃浩然導演表示，上映當日查閱週末戲院場次時，的確僅有五十多場：「現在並非只有五十多場，但亦只有八九十場。為何我當晚說只有五十多場呢，因為星期四上映當晚，戲院的排程尚未完全公布，所以當晚查閱時便赫然只見有五十多場！」黃浩然導演今日亦出席連串謝票活動與觀眾見面，客串《全個世界都有電話》的「阿妹」岑樂怡今日到場謝票。

《全個世界都有電話》導演黃浩然，早前於上映日謝票期間，透露週末場次被縮減至五十多場，原來僅為戲院方尚未完全完成週末排程，但今明兩日亦分別僅有八九十場。（電影公司提供）

相比去年作品《緣路山旮旯》破千萬的票房佳績，黃浩然導演表示難以重現：「今日勉強跑贏大市，但是未必足夠。」對於週末的反應及宣傳對策，黃導表示：「其實除了靠口碑，沒有甚麼特別事可以做到。觀眾看完每個都表示不錯、好看，但是散播口碑要時間。」至於一眾主演對謝票場的參與度，黃導亦透露：「每位主演都正在開工，沒辦法齊人謝票。連首映都無法齊人，整個宣傳期亦無法齊人出席。」

《全個世界都有電話》首映禮當日，導演黃浩然（右一）攜同韋羅莎、陳湛文、鄧麗英、周漢寧等一眾主演一同出席，然而男主角周國賢卻因工未能出席。（莫匡堯 攝）

至於在《全個世界都有電話》上映前，曾於6月22日舉辦「全個世界都有電話》音樂會」為電影造勢，更邀請到周國賢、麗英、周漢寧、羅孝勇及其樂隊Harbor Homme及雞蛋蒸肉餅等單位演唱電影主題曲及多首插曲。然而論及音樂會對電影宣傳的作用，黃導則表示：「冇幫助！蝕咗幾十萬！《山旮旯》賺嘅都唔夠填！」反映情況相當嚴峻，《全個世界都有電話》甫一上映便告急，導演希望更多觀眾能夠把握機會入場支持。

周漢寧與鄧麗英一同演唱《全個世界都有電話》電影插曲《網騙》。（莫匡堯 攝）