陰目偵信｜何啟華坦言對票房失望　堅持不放棄曾經「一蚊都唔值」

由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）主演的電影《陰目偵信》，自上映以來，新聞多多，除了有193拒絕謝票外，由於電影票房成績比預期稍遜，監製戴栢豪日前便在個人IG發千文，向支持者致歉，又說受到hater的惡意狙擊。今日（18/8）輪到Dee哥發千字文，除講到自己的確對票房感失望，亦自嘲不要再叫他做「何啟華一億」（《毒舌大狀》收一億票房），寧願重頭開始叫他做「何啟華一百」，相當謙虛。



今次是何啟華第一次擔正做主角。（《陰目偵信》海報）

因為ERROR才有機會做主角

文章一來，Dee哥便先講講自己，一直立志要做電影演員，亦自知不是主角的料子︰「主角？想追影帝緊係想做啦～但電影世界有一個不變嘅主觀因素，就係先天外形啦，有就有冇就冇。」所以今次在《陰目偵信》可以做主角，Dee哥是滿心歡喜，亦知道這是因為ERROR組合受歡迎所致，「有ERROR所以我做藝人嘅命運就開展咗，呢張主角入場券真係同佢地三個一齊換返嚟。」

Dee哥自知在演出上仍有不少沙石。（《陰目偵信》畫面截圖）

「明明咁努力，唔可以俾個好嘅結局我？」

講到自己的演出，Dee哥也直認有不少沙石，但自問當時已盡了最大努力。而最敏感的票房問題，他都承認是有失望。他在戲中的角色小太郎有一句對白︰「點解我哋明明咁努力咁熱血去做一件事，唔可以俾個好嘅結局我？」Dee哥雖然都有相同疑問，但明白好多都唔係我能力範疇內理解，能夠控制的就係趁有時間做多啲宣傳跑多幾場謝票。

Dee哥以千字文剖析當下心情。（網頁截圖）

最後Dee哥更預計下次出席公開場會，記者朋友會問到自己︰由一億乜乜乜去到乜乜乜，你點諗？倒不如率先拆彈，在此解答︰「首先我要多謝傳媒朋友嘅寵愛，當日陪我一齊癲 搞呢個gag 瘋狂吹奏，其實一億定一百，對我嚟講 當然有分別，講出嚟嘅氣勢都唔同啲，不過就真係冇嘢輸，有一日冇人再搵我拍戲，我就真係輸🥹（touch wood🪵 ）」

全頭的《毒舌大狀》，令Dee哥何啟華有份躋身一億票房演員之一。（電影公司提供）

「我由一蚊都唔值，行到有一百個人肯為我使一百蚊」

他亦索性叫大家今日起，唔好吹奏支持何啟華一億嘅gag，與時俱進由底價一百開始，「支持何啟華一百，以我觀察搵我拍戲，座底點都會有一百個人肯睇嘅，放心，個數字係會持續上升㗎，我係唔會放棄㗎！我由一蚊都唔值，行到有一百個人肯為我使一百蚊，我就知個天真係待我不薄，依家就麻煩個天再幫我立個新數字，送我繼續上路修練。」