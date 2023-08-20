全個世界都有電話︱屬意演卑劣地產經紀　陳湛文四字歸納個人特色

新近上映的香港電影《全個世界都有電話》，主演周國賢、陳湛文及導演黃浩然，今日出席節目《爆谷一周》，接受谷德昭的訪問，大談電影製作背後預算的緊絀及選角色的趣事。黃導演於節目上被問及選角時，在劇本構思之時已經屬意由陳湛文飾演無良地產經理Raymond一角，陳湛文在演出《三夫》、《飯戲攻心》及其他電視劇後，亦在觀眾心目中建立一個鮮明的印象。

《全個世界都有電話》男主角周國賢、陳湛文及導演黃浩然，出席《爆谷一周》電視節目，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

在《爆谷一周》節目上，陳湛文被問及作為演員的個人特色時，陳湛文笑指：「我之前曾歸納過，『廢、宅、毒、頹』幾乎唯我獨尊！」他逐一解釋指「廢」即廢青；「宅」即宅男；「毒」即毒男；「頹」即頹廢，引起滿堂觀眾哄笑！陳湛文續指：「這幾個類型，在過去的一兩年，彷彿跟我的本色很相近，正因為其他人覺得我只有這類本色，令我有點叛逆！其實我不只有這些特質，幸好有《命案》和《失衡凶間》這些較有爆炸力的演出，讓在家知道當「廢宅毒頹」黑化的時候就會變成這樣！」

陳湛文自行歸納自己作為演員的個人特色時，以「廢、宅、毒、頹」四字形容。（《爆谷一周》節目截圖）

陳湛文幽默地形容自己近年在大銀幕及電視機裡的角色形象。（《爆谷一周》節目截圖）

當導演黃浩然提及陳湛文與前作《緣路山旮旯》男主角岑珈其的分別時，他表示二人的氣質不相同，而陳湛文在「廢宅毒頹」以外，亦有另外一種特質令他一開始便屬意由他演出Raymond一角。黃浩然導演表示：「其實不完全因為這四個字，但我一開始就想由你來演Raymond，是因為『賤』！」在陳湛文提出的四種特質上，加上「賤」，成為「廢宅毒頹賤」！黃導演續指：「我覺得很少人演繹到這個卑劣的地產經紀角色！」

黃浩然導演於陳湛文自嘲的「廢宅毒頹」四大特質後，加上「賤」的特質形容。（《爆谷一周》節目截圖）

陳湛文亦表示幸有《命案》及《失衡凶間》兩部作品，讓觀眾可以看到他演繹角色的其他面貌。（《爆谷一周》節目截圖）