陰目偵信︱彈鋼琴片段曝光技驚四座　周家怡：兩星期每日練八小時

英皇電影《陰目偵信》由梁國輝執導，邵劍秋、戴栢豪監製，梁業@ ERROR、何啟華@ERROR、郭嘉駿@ERROR、吳保錡@ERROR、譚旻萱、郭思、葛民輝、太保、羅永昌、張達倫領銜主演，周家怡、沈震軒特別演出，黃正宜（阿正）友情演出，戲中周家怡一展鋼琴技藝，雖然只得短短幾秒畫面，但已令觀眾留下深刻印象，原來拍攝當日，家怡即場表演近一分鐘鋼琴獨奏，揮灑自如、技驚四座，驚喜曝光的絕密片段，讓大家一睹家怡努力苦練的成果！

周家怡在《陰目偵信》裡短短幾秒的彈鋼琴畫面，拍攝時原來是一分鐘的獨奏。（《陰目偵信》電影劇照）

《陰目偵信》除了由ERROR四子主演外，更有周家怡、譚文萱及郭思主演。（《陰目偵信》女版角色海報）

電影《陰目偵信》以ERROR四子追查平安樓逼遷事件為主軸，劇情發展扣人心弦，中後段由現實跳入結界，身穿型爆踢死兔的周家怡表演鋼琴獨奏，短短幾秒畫面已令人留下深刻印象，如今絕密片段曝光，可見家怡猶如專業鋼琴家一樣，指法純熟、流暢利落地彈奏近一分鐘美妙樂章，一take過鏡頭直落演出，表現教大家嘖嘖稱奇，拍爛手掌！

周家怡在電影中穿全套燕尾服彈奏，非常有型。（《陰目偵信》電影劇照）

周家怡在電影中彈鋼琴的畫面，拍攝一take過完成。（《陰目偵信》電影劇照）

家怡笑道：「我小時候學過彈琴，懂得看譜，但已經好久沒彈過，知道有這麼一幕，我立刻找老師惡補，老師用盡好多方法教我，例如彈琴時將左右手分開錄音，播放給我一邊聽、一邊練習，老師讚我有天分，不停鼓勵我！」為了演好這一幕，家怡每天努力練習，拍攝前一日，再找老師補課，才正式埋位，家怡說：「我在兩個星期之內，每日起碼練習八小時，埋位當天不太緊張，只能夠盡力而為！」大受好評，家怡表示感激：「橫豎已重新pick up，我會繼續練習，不要浪費一番心機！」