釀魂｜Anson Lo最忟自己表現不佳　學懂釋懷不讓情緒纏繞

盧瀚霆Anson Lo第二套主演電影《釀魂》，將於本周四(24日)公映，他演的張子傑間接令女友逝世，在愧疚感的陰影下，抑鬱酗酒。為了「連戲」，Anson Lo在拍攝期間沒有刻意抽離角色。「嗰個幾月係會辛苦啲，因為個人比較陰沉。花姐同公司都有擔心我會唔會唔開心，因為當時出緊《Mr. Stranger》同埋幾個Project一齊搞，好大壓力。」Anson Lo表示完成拍攝後，放了幾天假，與家人食飯、過正常生活，接著再拍其他作品，令他很快抽離角色。



Anson Lo第二套電影《釀魂》充滿懸疑感，對於本身喜歡看恐怖片嘅教主來說，又是一種新的體驗。（葉志明 攝）

戲中最後一幕，Anson Lo在人鬼之間不停掙扎，他坦言拍完有虛脫感覺。（《釀魂》劇照）

張子傑帶來的反思

Anson Lo戲中飾演的張子傑雖然唔打得，但他並沒有因而拍得輕鬆。「被鬼上身我好掙扎，要表達出好混亂，拍之前排練好多次，係好攰，拍完……真係要休息，個人太虛脫，全身肌肉都抽搐咁，體力需求好大。另一場係回想自己死咗嘅女朋友，一聽到電話就要有情緒，呢個都係要迫自己學，但學到多嘢。」《釀魂》主題圍繞面對心魔，Anson Lo有感張子傑為他帶來反思。「每個人每日都會有啲唔開心經歷，每日都總會有啲嘢係困擾到你，返到屋企都仲會去諗，但我會同自己講『都已過去』聽日先算。」

比起《男排女將》，Anson Lo尷尬又怕羞表示自己而家進步咗。（葉志明 攝)

最忟自己做唔好

Anson Lo認為最易觸動自己情緒一定要工作，更自爆最近一次受影響是拍《社內相親》。「有一組戲我覺得自己未夠好，不停諗『點解拍得唔好』，返到屋企想喊但無爆喊。」身邊的人都認為Anson Lo將事情放得太大，而他的表現其實亦沒有那麼差，但他覺得藝人就應該要對自己有要求，更強調自己如今已學會釋懷。「譬如拍《男排女將》時係唔知自己做緊咩，講對白好似機械人咁，嗰時係全程唔開心，但而家我進步咗（笑)，不過就算做得差都好，我瞓醒都會覺得今日會好好多。」

Anson Lo為排練個唱犧牲了不少休息時間，兼且時刻受壓，但他認為都是值得的。（資料圖片）

完成個唱放下心頭大石

提及剛完成的個人演唱會，Anson Lo坦言準備過程中，因為不少項目都需要練習，所以十分大壓力。「好辛苦，好怕上到台都仲未ready。好在最後都好熟練，但呢個熟練係放棄咗好多休息時間，不過值得嘅。拎走呢舊石之後，返去拍劇就好好多，可以全情投入到角色當中。」至於明年會否出埠開演唱會？他笑言聽聞公司有計劃，自己亦都想，但一切都要等公司安排。

服飾： Maison Margiela, Lane Crawford, Christian Louboutin

Stylist：PIPA Creative

場地：STUDIOMETA